¡Qué intolerancia! Autoridades buscan en Medellín a mujer que habría atacado a su nuera con agua hirviendo

Los hechos ya se reportaron a la Secretaría de las Mujeres para el respectivo seguimiento.

  • Los hechos son motivo de investigación de las autoridades. Foto: Getty.
    Los hechos son motivo de investigación de las autoridades. Foto: Getty.
El Colombiano
El Colombiano
17 de agosto de 2025
bookmark

Una mujer con quemaduras en el rostro, al parecer provocadas con agua caliente durante una riña con su suegra, fue ingresada en la tarde de este domingo 17 de agosto de urgencia a la sede de Metrosalud en San Javier, barrio Veinte de Julio, en Medellín.

Las autoridades informaron que la víctima está siendo valorada por personal médico, mientras la patrulla del sector adelanta la búsqueda de la presunta agresora.

El caso ya fue puesto en conocimiento del despacho de la Secretaría de las Mujeres.

Noticia en desarrollo...

