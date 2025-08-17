Imágenes fuertes: murió tigresa frente a los ojos de los visitantes del zoológico de Cali

La muerte de Indira, una tigresa de Bengala que vivió durante más de 21 años en el Zoológico de Cali, ha causado consternación entre los visitantes y el personal del parque. El fallecimiento ocurrió tras un enfrentamiento territorial entre varios felinos, en el que Indira fue mortalmente atacada por su hijo, Canú.

Lea aquí: Sacrifican tres cachorros de tigre siberiano en zoológico de Alemania tras abandono de su madre

El incidente se produjo cuando los tigres disputaban los límites de su espacio dentro del recinto. “Nuestro corazón se encuentra muy triste, muy afligido”, expresó una de las cuidadoras del zoológico en redes sociales.

Según su relato, el equipo de bienestar animal actuó de inmediato para trasladar a Indira a la zona de manejo, donde recibió atención veterinaria especializada. Sin embargo, en redes sociales afirman que la reacción de los cuidadores fue lenta.