Señalaron a gestor de Paz de Petro de ser dueño de droga que transportaba el ‘narcochofer’ de la UNP; ya fue enviado a prisión

La Fiscalía General de la Nación señaló a Luis Carlos Vélez, abogado y gestor de paz durante el gobierno de Gustavo Petro, de integrar una estructura dedicada al narcotráfico y de ser uno de los presuntos propietarios de la droga transportada por Manuel Antonio Castañeda, conocido como el “narcochofer” de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Durante una audiencia, realizada hace unos días, se solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Vélez por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir agravado, la fiscal del caso indicó que el procesado figuraba como gestor de paz mediante la resolución 043 del 13 de octubre de 2022, según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo.

La investigación relaciona a Vélez con cerca de tres toneladas de cocaína que habrían sido movilizadas por la organización criminal.

El principal testigo en su contra es el propio narcochofer, quien lo señaló como coordinador operativo y financiero de la estructura, además de presunto copropietario de los cargamentos.

De acuerdo con el medio, la Fiscalía presentó como evidencia interceptaciones, chats cifrados, consignaciones bancarias y declaraciones de varios testigos. Entre ellas, la de Nasly Toro, esposa de Castañeda, quien aseguró que Vélez realizó pagos para financiar la defensa jurídica de su esposo.

La fiscal también cuestionó la documentación que respaldó la designación de Vélez como gestor de paz. Según expuso en la audiencia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no entregó soportes que justificaran el nombramiento y tampoco explicó inconsistencias encontradas en los registros del procesado.

Además, el ente acusador sostuvo que cuenta con más de 571 registros de datos asociados a líneas telefónicas vinculadas con la organización criminal, así como evidencia de reuniones entre Vélez y el narcochofer en distintos sectores de Bogotá durante el 2022.

La Fiscalía aseguró que existen elementos suficientes para inferir que el procesado participó en al menos 11 movimientos de cocaína y marihuana hacia departamentos como Huila, Meta, Antioquia y La Guajira. También afirmó que habría financiado la defensa del narcochofer con el propósito de obstruir la justicia y “silenciar a un eslabón de la organización”.

Sin embargo, la defensa del hombre rechazó los señalamientos y aseguró que las acusaciones se sustentan principalmente en el testimonio de Castañeda, a quien calificó como un “mentiroso compulsivo”.

También sostuvo que Vélez Romero es un gestor de paz legalmente reconocido y que cualquier ausencia de documentos en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no puede ser atribuida a su cliente.

La audiencia se retomó este lunes y concluyó con la orden de envío a prisión de Vélez Romero, alias el Mono, gestor de paz del gobierno Petro señalado de integrar una estructura de narcotráfico ligada a alias Araña. Las autoridades también mantienen la búsqueda de JJ, otro de los presuntos integrantes de la organización.

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