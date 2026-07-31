La presión le pudo a la Fifa: Infantino tumbó el proyecto que abría el organismo a inversión privada

La Fifa tumbó el plan de inversión privada con el que tenía previsto crear la empresa Fifa Forward Enterprise y que pretendía vender el 20% de las acciones del ente rector del fútbol a actores privados, entre los que estaban el banco estadounidense JP Morgan y el grupo inversor Thrive Eternal, propiedad de Joshua Kushner, hermano Jared, quien es yerno de Donald Trump.
La decisión generó gran polémica en el mundo del fútbol desde que fue presentada al mundo a inicios de esta semana. Por eso, el presidente del ente rector del fútbol decidió el viernes en la noche tumbar el proyecto que pretendía la creación de la empresa Fifa Forward Enterprise. Lo dio a conocer en un comunicado de prensa que compartió Fifa en sus redes oficiales.