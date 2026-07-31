La presión le pudo a la Fifa: Infantino tumbó el proyecto que abría el organismo a inversión privada

La Fifa tumbó el plan de inversión privada con el que tenía previsto crear la empresa Fifa Forward Enterprise y que pretendía vender el 20% de las acciones del ente rector del fútbol a actores privados, entre los que estaban el banco estadounidense JP Morgan y el grupo inversor Thrive Eternal, propiedad de Joshua Kushner, hermano Jared, quien es yerno de Donald Trump. La decisión generó gran polémica en el mundo del fútbol desde que fue presentada al mundo a inicios de esta semana. Por eso, el presidente del ente rector del fútbol decidió el viernes en la noche tumbar el proyecto que pretendía la creación de la empresa Fifa Forward Enterprise. Lo dio a conocer en un comunicado de prensa que compartió Fifa en sus redes oficiales.

“El proyecto tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más nuestras asociaciones y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario (...), tras escuchar las opiniones, se ha hecho evidente que ha generado divisiones de una naturaleza que ya no están en el interés del objetivo inicial. Por eso la propuesta no avanzará”, aseguró Gianni Infantino, quien firmó el comunicado.

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a que la Fifa desestimara el proyecto?

La iniciativa generó división. También una crisis de gobernanza para Infantino, quien ocupa el cargo de presidente de la Fifa desde 2016 y quien, en marzo de 2023, fue reelegido por segunda vez para ocupar esa posición hasta el 2027. La propuesta, con la que pretendían aumentar los ingresos de los países para el desarrollo del fútbol femenino y del balompié formativo en las 211 federaciones que son miembro de la Fifa, tuvo un gran opositor desde el primer momento que se dio a conocer: la Uefa, federación que rige el balompié en Europa.

El Viejo Continente es el lugar del mundo con más federaciones inscritas a la Fifa (55). Por eso, su confederación es una de las más poderosas del mundo. Ellos, que amenazaron con no participar en próximos torneos organizados por el ente rector del fútbol, incluyendo los mundiales, en caso de que el proyecto avanzara, no estuvieron de acuerdo con la “venta” del organismo.

Fueron secundados por la Confederación Asiática de Fútbol y por la Concacaf, que juntas suman más de 130 federaciones –más de la mitad, más uno que debía tener el proyecto como apoyo para ser aprobado–, quienes también se demostraron en desacuerdo con la Fifa.

Las confederaciones de África, donde Marruecos, próxima sede del Mundial de 2030, tiene mucha fuerza; así como la de Oceanía y Suramérica (Conmebol), se mostraron mesuradas y no tomaron una posición respecto de la propuesta. Lo que hicieron fue solicitar más información para reunirse; pero en el fondo parecían respaldar la iniciativa que beneficiaría mucho a sus federaciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .