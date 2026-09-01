Fuerte pelea entre Cabal y Polo Polo: no se bajaron de “malagradecido” y “monotemática”

La exsenadora María Fernanda Cabal y el exrepresentante Miguel Polo Polo, alguna vez aliados cercanos en la política, vienen chocando en las redes sociales.
La pelea se destapó por un trino del abogado Orlando Laudett. En él, le reclama a la abogada Giselle Rueda, nueva secretaria general del Ministerio de Cultura, por haberle dicho a Polo Polo “desagradecido” y “oportunista” por su apoyo a De la Espriella desde 2025, mientras hoy hace parte del Gobierno. “Bienvenida al club de los ‘desagradecidos’”, escribe Laudett.
A ese comentario respondió la exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. “MUY malagradecido”, dijo.