“Colombia tiene que tomar la decisión de una vez por todas de ser un país minero”: ACM

Este 3 de septiembre arranca el Congreso Nacional de Minería 2026, organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que reunirá al Gobierno, empresas, autoridades, academia y expertos para discutir el futuro de la industria.
En este contexto, EL COLOMBIANO conversó con Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, sobre los retos que enfrenta el sector, la recuperación de la inversión, la incertidumbre regulatoria y la oportunidad que representa para Colombia la creciente demanda mundial de minerales.
Por eso, Nariño plantea que el país debe definir si quiere aprovechar su riqueza geológica y convertirse, de manera decidida, en un actor minero relevante.