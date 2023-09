El presidente Gustavo Petro le presentó a la Corte Suprema de Justicia una nueva terna para fiscal el martes 26 de septiembre. En la reciente postulación fue excluida la candidata Amparo Cerón. Sin embargo, la mujer envió una comunicación en el que indicó que todavía pretende reemplazar en el cargo al fiscal Francisco Barbosa.

“De manera respetuosa me permito informarles que, a la fecha y hora, no he RENUNCIADO a ser integrante de la terna para Fiscal General de la Nación, remitida por el Señor Presidente de la República doctor Gustavo Francisco Petro Urrego el día 2 de agosto de 2023”, dijo Cerón en una carta que llegó este miércoles a la Corte.