Las promesas de Isabel Zuleta a las bandas y otros secretos del poder en De Buena Fuente

El sábado del Tarimazo quedó sonando en el ambiente la idea de que el presidente Gustavo Petro quiere darles algún tipo de beneficios a los capos de las bandas que están en la cárcel de Itagüí pero no tiene cómo. La mención que hizo en su discurso llamó la atención porque hoy no existe ningún marco jurídico para dar beneficios: literalmente, lo que hoy están haciendo el Gobierno y los voceros de la delincuencia de Medellín recluidos en la cárcel de Itagüí es simplemente conversando. Altas fuentes de la Fiscalía le comentaron a EL COLOMBIANO que la Fiscal no va a ir a la cárcel, como lo sugirió el Presidente, y que no existe ninguna salida legal para rebajarles las penas a las que ya están condenados de hasta 40 años de cárcel. Petro parece ser consciente de ello porque insinuó, en el mismo discurso, que la opinión popular podría presionar para ello. ¿Qué tanto les ha ofrecido la senadora Isabel Zuleta a los combos?