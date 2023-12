Martha Lucía Zamora, la saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, llegó en la mañana de este martes hasta el búnker de la Fiscalía para entregar declaraciones sobre las posibles irregularidades que se estarían configurando en la nueva licitación de los pasaportes en Colombia.

Desde la Fiscalía ya habían indicado que el testimonio de Zamora era relevante, en tanto, había entregado declaraciones a la prensa sobre unas posibles irregularidades para el proceso licitatorio que se avecina.

La diligencia se prolongó por dos horas y media y fue atendida por un fiscal anticorrupción. La declaración de Zamora fue juramentada y ocurrió de forma reservada. A su salida, la exfuncionaria se limitó a decir que cumplió con la cita “y presenté lo que sabía”.

Es que justo antes de salir del cargo –luego de que el presidente Petro le solicitara la renuncia tras verla involucrada en un enfrentamiento con el canciller Álvaro Leyva– Zamora reveló tener conocimiento de unas reuniones que se realizaron en Francia entre algunos funcionarios con el fin de “acomodar” el proceso licitatorio de los pasaportes.

“Son reuniones que se llevaron a cabo o se están llevando a cabo en París, en un hotel. Me dieron el nombre del hotel, el nombre de las personas, pero no voy a ser irresponsable de quedarme con eso, es mi deber funcional, soy servidora pública. Yo tengo una información que me dieron, que no he corroborado, y la pondré en conocimiento del Fiscal General y del director de la Unidad Anticorrupción para que se proceda a verificar, porque son hechos supremamente graves, corren ríos de millones de pesos debajo de todo esto”, había denunciado Zamora.

Desde la Fiscalía añadieron que los hechos denunciados serán objetos de verificación y análisis por parte de peritos expertos en temas contractuales.

La misma Zamora reveló que en esa reunión estuvieron Juan Carlos Losada Perdomo, funcionario de la Cancillería, y Jorge Leyva, hijo del canciller Álvaro Leyva Durán.

Los señalados han dicho que se trató de un encuentro de amigos, ya que el hijo del canciller está radicado en Europa y habría aprovechado la visita de su amigo Losada para visitarlo.

“No puedo hablar del contenido de la reunión, pero si se investiga y se llega a saber quiénes estuvieron allí, que coincida (con) la información que me dio la persona que me mandó ese mensaje, es una fuente importante para saber si en esta nueva licitación también hay temas que deben ser conocidos por las autoridades judiciales”, dijo Zamora en entrevista con la W Radio.