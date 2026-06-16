Mauricio Gaona ratificó que no hace parte de la campaña de De la Espriella: “No he aceptado cargo ministerial alguno”

Ante los rumores en las redes sociales que daban por sentada su presunta llegada a un eventual gabinete presidencial, la realidad jurídica y política de J. Mauricio Gaona confirma que está en otro rumbo. Le puede interesar: Violencia en la Sierra Nevada opaca reapertura del Parque Tayrona: grupos armados mantienen combates y bloqueos Y es que el reconocido abogado rompió el silencio este martes 16 de junio para desmentir las versiones que lo vinculaban como el futuro ministro de Justicia en una eventual administración del abogado Abelardo de la Espriella. Mediante un comunicado, publicado a través de sus redes sociales, Gaona aclaró la situación de los presuntos ofrecimientos y explicó por qué tiene una distancia actual con dicho proyecto político.

J. Mauricio Gaona es un destacado abogado constitucionalista, académico y autor colombiano. FOTO: Tomada de redes sociales @JMauricioGaona

Una oferta del pasado

Los rumores apuntaban a un nombramiento inminente de Gaona. Sin embargo, precisó que los acercamientos no son recientes, sino que ocurrieron meses atrás. En ese momento, el precandidato le planteó formalmente tres de las dignidades más altas del poder ejecutivo en Colombia, por lo que dijo que “no he aceptado cargo ministerial alguno”. “Es cierto que, meses atrás, el doctor de la Espriella tuvo la gentil deferencia de proponerme integrar su proyecto político, ofreciéndome la posibilidad de asumir la Vicepresidencia de la República, la Cancillería o el Ministerio de Justicia”, reveló Gaona en el mensaje. Pero, a pesar de la importancia y peso institucional de los cargos ofrecidos, la respuesta en ese instante fue un “no rotundo”, expresó el académico y autor, quien recientemente estrenó su obra literaria llamada La Constitución Soy Yo.

Las razones del rechazo: objeciones en el equipo y panorama actual

La negativa de Gaona a ocupar la Vicepresidencia, la Cancillería o la cartera de Justicia no obedeció al azar, sino a un estricto orden de prioridades individuales y conceptuales. Por un lado, pesaron sus obligaciones académicas vigentes, marcadas de forma prioritaria por “la finalización de mi obra La Constitución Soy Yo”. Por el otro, Gaona argumentó motivos de profunda índole institucional, señalando “la necesidad de actuar de manera inmediata e independiente para defender la democracia y el orden constitucional ante la amenaza de una Asamblea Nacional Constituyente disfrazada”. Además de los argumentos editoriales y constitucionales, el comunicado destapó un factor político clave: la falta de afinidad con alguien del entorno del candidato. “Asimismo, expresé reservas en relación con un miembro de su equipo de campaña; circunstancia que, a mi juicio, hacía incompatible mi participación en aquel momento”, sentenció.