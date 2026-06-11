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¿Abogado Mauricio Gaona sería ministro en un eventual gobierno De la Espriella? Esto respondió

El jurista explicó que no se ve en cargos como el Ministerio de Justicia o la Cancillería, sino que le gustaría explorar otros campos del derecho que ofrece el Estado.

  • Mauricio Gaona está exiliado actualmente en Estados Unidos. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Mauricio Gaona está exiliado actualmente en Estados Unidos. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano
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hace 3 horas
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Mauricio Gaona nació en una familia de juristas. Actualmente es reconocido como uno de los mejores constitucionalistas del país, y su voz ha sido considerada en varios debates nacionales como experta: la constituyente de Petro, las consultas populares del presidente, entre otras. Con aquella reputación que lo precede, han llegado pedidos para que sea director del Ministerio de Justicia. Esta vez, el ofrecimiento se lo hizo el actual candidato a la presidencia, Abelardo de La Espriella.

Gaona no aceptó.

Los detalles los reveló el jurista en conversación con Blu Radio. Según él, la oferta de De la Espriella estuvo sobre la mesa varias veces durante los últimos meses y no se habría limitado solo a una eventual dirección del Ministerio de Justicia, sino también a otros cargos administrativos dentro de una eventual presidencia del candidato de Salvación Nacional.

“Me los ofreció directamente hace un tiempo, diferentes puestos que también le ofrecieron a otras personas. Yo le expliqué mi posición, había una pequeña diferencia con ciertas personas que están en su campaña y no quedaría bien que trabajáramos juntos. Los dos en el mismo sitio no cabemos”, explicó.

Gaona añadió que, en este momento, su mayor preocupación y atención tiene que ver con los retos y proyectos académicos que asumió recientemente.

“Lo más importante, le hice énfasis, en que estoy en un esfuerzo académico importante por la democracia, y entrar a apoyarlo en la campaña no era consecuente con ese esfuerzo”, dijo, e hizo énfasis en que se sintió honrado con el ofrecimiento.

El jurista no dijo con quiénes de la campaña de Abelardo de La Espriella tiene roces, pues dijo que lo importante en este momento no son aquellas rencillas, sino la democracia. “La observación es mínima y se la hice en privado”, añadió Gaona, quien explicó que no quiere incidir en la campaña del candidato derechista.

No es la primera vez que su nombre es pedido para un ministerio. El 19 de junio de 2025, ciudadanos y voces de la opinión pública propusieron su nombre para la cartera de Justicia tras escucharlo hablar en ‘El Debate Jurídico del Año’, organizado por W Radio, Caracol Radio y El País de España.

Lea también | “La Constitución se cambia por necesidad histórica, no por capricho”: Mauricio Gaona

Allí, separó los términos de Asamblea Nacional Constituyente y Asamblea Popular Constituyente. A esta última, alguna vez propuesta por el presidente Petro, la describió como: “una figura que utilizan varios líderes autoritarios y populistas en el mundo, desde el África septentrional, el sudeste asiático, Centroamérica y el caso más reciente en Venezuela”.

Así, y no solo durante aquel foro, el constitucionalista ha sido reconocido también como una de las voces expertas más reconocidas de la oposición.

El perfil profesional de Mauricio Gaona

Pero, ¿Quién es José Mauricio Gaona Bejarano y por qué ha sonado para cargos públicos? fue asesor de la Fiscalía General de la Nación (2022), exsecretario del presidente del Consejo de Estado, excontralor Nacional Delegado, abogado del Externado, Oppenheimer Scholar en Norteamérica, con maestrías en derecho constitucional de la Unión Europea de la Sorbona de Paris (Assas) y en derecho internacional de la Universidad de California UCLA, y con doctorado Ph.D. en derechos humanos con doble residencia en las universidades de McGill y Harvard.

Gaona también es profesor, columnista en periódicos y desde 2001 ha ejercido como catedrático en distintas universidades de Estados Unidos.

José Mauricio es hijo de Manuel Gaona Cruz, también abogado litigante, profesor universitario y un destacado magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que murió en medio de la toma del Palacio de Justicia a manos del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19).

Según ha contado en varias ocasiones José Mauricio, su padre pasaba bastante tiempo con él y sus hermanos, pues tenía el presentimiento de que no podría estar mucho tiempo con ellos. Y es que, fue amenazado por Pablo Escobar, quien de hecho amenazó de muerte a todo aquel que declarara exequible la extradición. Entre ellos estaba el magistrado Gaona.

Mauricio Gaona no quiere llegar a la campaña, pero, ¿llegaría después?

Con tanto sobre la mesa, Gaona aseguró que podría aceptar el Ministerio de Justicia en un futuro, pero dijo que solo lo haría en caso tal de que “Colombia lo pida”, y que el país no esté atravesando un momento político y electoral complicado.

”No sé si una persona de mis características, talante y personalidad pueda ser ministro de Justicia o Canciller, que son las opciones que han estado sobre la mesa. Colombia es un país que no resiste, por sus costumbres y practicas, esta clase de honestidad y determinación”, dijo en la entrevista con el medio citado.

Según lo que insinuó allí mismo, le gustaría llegar a la Fiscalía, pero solo lo haría con un Gobierno que “quiera hacer algo diferente por el país” y que acepte sus condiciones.

Por el momento, el jurista permanece en el exilio. En una pasada entrevista con EL COLOMBIANO, dijo: “Me fui porque hubo una combinación de factores en los que me tocó investigar mucha corrupción. Y me di cuenta desde muy joven que tenemos un país supremamente corrupto... con el respeto de muchas personas. Hay servidores públicos que han sido excelentes, pero no son la gran mayoría, y eso explica los problemas”.

Según él, permanecerá en el exilio dependiendo de los resultados electorales. Además, en la misma entrevista con este diario, explicó que los proyectos que tiene en Estados Unidos le parecen más atractivos.

Siga leyendo: “El líder populista cuenta con la división”: la respuesta de Gaona, en lanzamiento de su libro, a un asistente sobre tensiones políticas

“Yo sí pensaba en regresar, pero cada vez que uno piensa en volver sale algo más. Ya cuando me fui a mirar para atrás, ya estaba muy metido en la academia y los proyectos resultaron más interesantes”, dijo.

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