¿Abogado Mauricio Gaona sería ministro en un eventual gobierno De la Espriella? Esto respondió

Mauricio Gaona nació en una familia de juristas. Actualmente es reconocido como uno de los mejores constitucionalistas del país, y su voz ha sido considerada en varios debates nacionales como experta: la constituyente de Petro, las consultas populares del presidente, entre otras. Con aquella reputación que lo precede, han llegado pedidos para que sea director del Ministerio de Justicia. Esta vez, el ofrecimiento se lo hizo el actual candidato a la presidencia, Abelardo de La Espriella.

Gaona no aceptó.

Los detalles los reveló el jurista en conversación con Blu Radio. Según él, la oferta de De la Espriella estuvo sobre la mesa varias veces durante los últimos meses y no se habría limitado solo a una eventual dirección del Ministerio de Justicia, sino también a otros cargos administrativos dentro de una eventual presidencia del candidato de Salvación Nacional.

“Me los ofreció directamente hace un tiempo, diferentes puestos que también le ofrecieron a otras personas. Yo le expliqué mi posición, había una pequeña diferencia con ciertas personas que están en su campaña y no quedaría bien que trabajáramos juntos. Los dos en el mismo sitio no cabemos”, explicó.

Gaona añadió que, en este momento, su mayor preocupación y atención tiene que ver con los retos y proyectos académicos que asumió recientemente.

“Lo más importante, le hice énfasis, en que estoy en un esfuerzo académico importante por la democracia, y entrar a apoyarlo en la campaña no era consecuente con ese esfuerzo”, dijo, e hizo énfasis en que se sintió honrado con el ofrecimiento.

El jurista no dijo con quiénes de la campaña de Abelardo de La Espriella tiene roces, pues dijo que lo importante en este momento no son aquellas rencillas, sino la democracia. “La observación es mínima y se la hice en privado”, añadió Gaona, quien explicó que no quiere incidir en la campaña del candidato derechista.

No es la primera vez que su nombre es pedido para un ministerio. El 19 de junio de 2025, ciudadanos y voces de la opinión pública propusieron su nombre para la cartera de Justicia tras escucharlo hablar en ‘El Debate Jurídico del Año’, organizado por W Radio, Caracol Radio y El País de España.

Lea también | “La Constitución se cambia por necesidad histórica, no por capricho”: Mauricio Gaona

Allí, separó los términos de Asamblea Nacional Constituyente y Asamblea Popular Constituyente. A esta última, alguna vez propuesta por el presidente Petro, la describió como: “una figura que utilizan varios líderes autoritarios y populistas en el mundo, desde el África septentrional, el sudeste asiático, Centroamérica y el caso más reciente en Venezuela”.

Así, y no solo durante aquel foro, el constitucionalista ha sido reconocido también como una de las voces expertas más reconocidas de la oposición.