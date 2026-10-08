Más austeridad: Abelardo pide viajes “económicos” y Lara reduce contratistas

La política de austeridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella empezó a traducirse en medidas concretas. Mientras la Casa de Nariño ordenó limitar los viajes oficiales, controlar los gastos de publicidad y priorizar las reuniones virtuales, el Ministerio del Interior puso $103.000 millones a disposición de la cartera de Hacienda para que esos recursos puedan ser reorientados hacia otras necesidades del Estado. La decisión marca un paso en la propuesta de austeridad que De La Espriella defendió durante la campaña presidencial y, ahora, la pone en práctica desde el Gobierno. Las instrucciones apuntan tanto a restringir determinados gastos administrativos como a revisar el uso de las apropiaciones presupuestales de las entidades, con el propósito de optimizar los recursos públicos y destinarlos a otras prioridades estatales. Las medidas de control sobre el gasto quedaron consignadas en la Circular 06, firmada por la Presidencia después de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027. El documento establece una serie de instrucciones dirigidas a ministros, directores de departamentos administrativos y responsables de las demás entidades que reciben recursos de ese presupuesto, con el fin de reforzar la disciplina fiscal y limitar los desembolsos que no sean indispensables para el cumplimiento de sus funciones.

Uno de los principales frentes de la directriz son los desplazamientos de los servidores públicos. La Casa de Nariño pidió que las entidades evalúen la posibilidad de realizar reuniones, encuentros y eventos de manera virtual antes de autorizar viajes. La intención es reducir los costos asociados a la movilidad de los funcionarios y evitar comisiones que puedan reemplazarse por mecanismos de comunicación a distancia. En los casos en los que el desplazamiento sea necesario, las entidades deberán justificarlo y demostrar que existe una relación directa entre el viaje y las responsabilidades del funcionario. Sobre esto, justamente la instrucción busca que estas actividades respondan a necesidades concretas del servicio y no representen gastos que puedan evitarse sin afectar el funcionamiento institucional. El control será más estricto para las comisiones internacionales. De acuerdo con el documento, los viajes al exterior requerirán autorización previa del Despacho Presidencial, una condición que busca centralizar la revisión de estos desplazamientos y ejercer mayor vigilancia sobre el uso de recursos para financiar actividades fuera del país. La directriz también contempla restricciones para la compra de tiquetes aéreos. Las entidades del Gobierno deberán escoger las opciones más económicas disponibles, siempre que se ajusten a las necesidades del servicio. Con ello, buscan evitar que las comisiones impliquen costos superiores a los indispensables y que se destinen recursos a prestaciones que no sean eludibles para cumplir con los objetivos del viaje. A estas disposiciones se suma la obligación de reintegrar los dineros que no se utilicen durante las comisiones oficiales. Los funcionarios deberán devolver los saldos disponibles una vez finalicen sus desplazamientos, de manera que los recursos entregados para cubrir esos gastos correspondan a los desembolsos que realmente se realizaron.

Se “liberan” $103.000 millones

Esta política de recorte también empezó a reflejarse en las directrices presupuestales de las entidades. El Ministerio del Interior informó que decidió dejar $103.000 millones disponibles para que el de Hacienda pueda reorientarlos hacia otras necesidades del Estado. Según explicó la cartera, los recursos corresponden a la finalización de 557 contratos que había celebrado. La decisión conserva la apropiación mínima necesaria para cumplir con las obligaciones de la cartera y mantener sus prioridades fundamentales. “Esta medida se adopta en concordancia con las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público y corresponde a un esfuerzo significativo del Ministerio del Interior por optimizar el uso de los recursos asignados y contribuir, desde su propio presupuesto, a las necesidades actuales de financiación del Estado”, informó ese ministerio. La cartera, además, aseguró que la decisión no afectará sus proyectos misionales ni las funciones estratégicas de las direcciones correspondientes a Grupos Étnicos, Democracia y Seguridad. Los recursos que quedaron disponibles podrán ser reorientados hacia proyectos y programas que el Gobierno considere prioritarios, especialmente aquellos relacionados con necesidades sociales. Esto refleja que la política de austeridad planteada por el Gobierno no se limita a restricciones para viajes, eventos o publicidad. La Casa de Nariño también busca que las instituciones revisen sus apropiaciones y dejen disponibles recursos que puedan ser utilizados en otras prioridades que tenga el Gobierno. Las instrucciones de la Circular 06 se suman a las disposiciones de austeridad contempladas en normas anteriores citadas por el Gobierno, entre ellas la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2345 de 2023.

El viaje de la primera dama

Estas dos determinaciones se conocen en medio de los cuestionamientos por el viaje a Francia de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y los gastos que este habría representado para el erario. Ante las críticas, respondió a través de un comentario publicado en Instagram, en el que aseguró que asumió los costos del viaje con sus propios recursos. “Todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata”, sentenció Pineda en respuesta a esos cuestionamientos. La semana pasada, la esposa del jefe de Estado estuvo en la Semana de la Moda en París con una agenda orientada a promover el emprendimiento, la cultura y las tradiciones artesanales de Colombia. Durante la visita, se reunió con la Cámara de Oficios de la capital de Francia para explorar iniciativas conjuntas que permitan impulsar el trabajo de los artesanos colombianos, fortalecer sus conocimientos e intercambiar saberes entre Colombia y el país europeo. Lea también: Cancillería encontró 367 contratos idénticos y uno de $2.839 millones por dos días, firmados por el Gobierno Petro Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: