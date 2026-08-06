“Es hoy, es hoy”: los memes más virales que celebran el último día del gobierno Petro

Con el reloj acercándose al final del gobierno de Gustavo Petro, las redes sociales se llenaron este 6 de agosto de memes, videos y mensajes que convierten su despedida en una de las principales conversaciones digitales del país.
En X, TikTok, Facebook e Instagram se multiplican las publicaciones de usuarios que cuentan las horas para el cambio de Gobierno.Y, por supuesto, no faltan quienes recurrieron al humor con videos, montajes y referencias a escenas de películas para expresar su expectativa por el inicio de una nueva administración.
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A continuación, las reacciones de los colombianos en redes sociales en las últimas horas del gobierno de Gustavo Petro: