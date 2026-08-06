Cuatro años a bordo de sí mismo: crónica de la relación “tóxica” de Petro con el poder

En la tarde del 5 de febrero de 2025, un día después del primer Consejo de Ministros televisado, Gustavo Petro se encerró algunas horas en su despacho ubicado en el tercer piso de “ese lugar helado con pasillos fríos diseñado para asustar, donde el presidente se queda solo”, según sus propias palabras. No estaba completamente solo, pero quiso estarlo. Canceló algunos compromisos, tuiteó apenas cinco veces –pocas para él— y al final del día lo arropó un sentimiento de enojo y tristeza. En una reunión privada con funcionarios que prefieren no revelar su identidad, al presidente se le cayeron un par de lágrimas de impotencia. Quiso volver a estar solo. Pero el poder estaba ahí.
El país vio ese día en vivo y en directo las heridas de su gabinete en llamas. Dicen que Petro no volvió a ser el mismo desde entonces, pues se sintió traicionado, irrespetado y hasta humillado. Tomó la decisión de apartar a algunos funcionarios que eran “del proyecto” o “sectarios”, como los nombró, y en cambio acercó a otros que asumieron más poder como algo que se presta sin términos ni condiciones.