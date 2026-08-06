Sin Infantino y con refuerzo del pie de fuerza: así avanza Cali hacia la posesión de De la Espriella

Cali ya está lista para vivir una jornada que marcará un hito en la historia republicana de Colombia. Este 7 de agosto, la capital del Valle del Cauca será sede de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, convirtiéndose en la primera ciudad distinta a Bogotá en albergar una ceremonia de investidura presidencial en más de dos siglos de vida republicana. De cara a este acontecimiento, las autoridades nacionales y distritales desplegaron un amplio operativo de seguridad, acompañado de una programación cultural y logística con la que buscan garantizar que la ciudad reciba en calma a miles de visitantes, cerca de 30 delegaciones internacionales y una decena de jefes de Estado y de Gobierno. Conozca: De la Espriella sacará a Colombia de la Ruta de la Seda de China, afirma Nate Morris, candidato a embajador de EE. UU. El alcalde Alejandro Eder aseguró que la ciudad está preparada para asumir este reto y pidió a los caleños vivir la jornada con tranquilidad y orgullo. “Caleños y caleñas pueden estar tranquilos. Nuestra ciudad va a ser una ciudad ejemplar. Cali va a estar en paz y vamos a hacer historia. En más de doscientos años de historia republicana de Colombia, nunca antes un presidente se había posesionado por fuera de Bogotá y eso va a ocurrir aquí, en Cali”, manifestó el mandatario local. El secretario encargado de Seguridad y Justicia, Jorge Moreno, explicó que la operación comenzó desde el momento en que se confirmó a Cali como sede de la ceremonia y que involucra un trabajo coordinado entre el Ejército, la Policía, la SIJIN, Migración Colombia y demás organismos de seguridad. Mientras el Ejército mantiene un tercer anillo de seguridad desde el Cauca y las principales vías de acceso a la ciudad, la Policía reforzó los controles en los ingresos a Cali con puestos itinerantes, unidades de inteligencia y vigilancia permanente. En un recorrido de El Colombiano, se pudo evidenciar que paralelamente a ello se mantiene un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado, coordinando todas las capacidades operativas y logísticas para atender cualquier eventualidad. No se pierda: Consejo de Estado negó demanda que buscaba tumbar la posesión de De la Espriella en Cali: esta es la razón En total, más de 11.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en Cali, el Valle y el norte del Cauca para garantizar el desarrollo seguro de la posesión presidencial. “Queremos decirles a los caleños y a quienes nos visitan que Cali está segura. Toda amenaza será neutralizada con el trabajo coordinado de nuestras autoridades”, afirmó Moreno, quien además reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123 de la Policía.

Se mantiene un plan de recompensas

Las autoridades recordaron que continúa vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir posibles atentados. Como parte del plan especial de seguridad, la Alcaldía implementó varias restricciones temporales. Desde este 6 de agosto y hasta el sábado al mediodía quedó prohibido el transporte de carga, escombros y trasteos dentro de la ciudad. También se restringió la venta de combustible en bolsas, canecas o recipientes similares, aunque el abastecimiento en estaciones de servicio continuará con normalidad para vehículos y motocicletas. De igual manera, continúa vigente la restricción al porte de armas, incluso para quienes cuentan con permiso legal, mientras que la Aeronáutica Civil prohibió el vuelo de drones sobre Cali y municipios vecinos como Yumbo, Jamundí y Palmira para garantizar el control del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. A estas medidas se sumarán otras durante el día de la posesión. El alcalde Eder recordó que el viernes 7 de agosto regirá ley seca entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, además del día sin carro entre las 7:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Le puede interesar: De la Espriella designó al general (r) Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional Como alternativa de movilidad, el sistema de transporte masivo MÍO prestará servicio gratuito durante toda la jornada. Pero la ciudad no solo estará concentrada en la seguridad. La Administración Distrital preparó una agenda cultural para que caleños y visitantes vivan este momento histórico como una verdadera celebración ciudadana. Este 6 de agosto, la Plaza de Caicedo es escenario de muestras gastronómicas, culturales y de emprendimiento entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. A las 3:30 de la tarde, los aviones Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizarán un sobrevuelo conmemorativo por el Día de la Independencia, mientras que desde las 4:00 de la tarde habrá jornadas de “Borondo” en los barrios El Peñón y San Fernando, además de actividades en el Bulevar de Oriente, con espacios peatonales, música y oferta gastronómica. “Los invito a que aprovechemos este momento histórico y salgamos a disfrutar de nuestra ciudad”, expresó el mandatario de los caleños, Alejandro Eder.

Las delegaciones que llegaron y las que llegarán

La posesión presidencial también pondrá a Cali en el centro de la agenda diplomática internacional. De acuerdo con el alcalde, cerca de 30 delegaciones oficiales llegarán a la ciudad, entre ellas diez encabezadas por jefes de Estado o de Gobierno. Entre los invitados figuran el rey Felipe VI de España —quien visitará por primera vez la capital vallecaucana—, los presidentes de Argentina, Chile y Panamá, la presidenta de Costa Rica, el primer ministro de Curazao y delegaciones de alto nivel de Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel y otros países aliados de Colombia. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, fue el primero en llegar este miércoles a Cali para participar en la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella . Este jueves 6 de agosto, la canciller Rosa Villavicencio y otra delegación oficial han recibido en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera; a Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe; el vicepresidente de Perú, Luis Galarreta; el Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita; y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas. Entérese: Ni Bernie Moreno ni Marco Rubio: esta es la delegación estadounidense que asistirá a la posesión de De la Espriella Se espera que en el resto de día y noche, llegue a la terminal aérea, que presta sus servicios a Cali, las delegaciones del presidente de Honduras, Nasry Asfura; Ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, María Malmer Stenergard; el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar; el presidente de Argentina, Javier Milei; el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira; y el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Como invitado especial, en la agenda de llegada se espera este jueves al fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche. La comitiva también estará integrada por Hugo Guevara, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá; Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes; Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas; Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente. También estará Viviana Bovo, subsecretaria principal adjunta interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra; y Kristopher D. Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La primera en llegar este viernes 7 de agosto será la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, quien arribará a las 6:15 de la mañana en el vuelo comercial AV8409 de Avianca. Amplia la noticia: Así van los preparativos de la posesión de Abelardo en Cali, ¿está garantizada la seguridad? A las 7:15 de la mañana está programada la llegada del rey Felipe VI de España. El monarca arribará en un vuelo oficial para participar en las actividades previstas durante su visita. Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tiene prevista su llegada a las 8:45 de la mañana en un vuelo oficial. Su visita hace parte de la agenda internacional programada para la jornada. A las 9:00 de la mañana llegará el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien arribará en un vuelo oficial para cumplir compromisos en el país. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, tiene prevista su llegada a las 9:40 de la mañana en un vuelo oficial, con el fin de participar en los eventos programados. Se esperaba la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pero la canciller Rosa Villavicencio, en diálogo con Caracol Radio, confirmó que este no asistiría a la posesión de Abelardo De la Espriella. "La verdad no sé por qué no van a venir. Creo que pues los cambios de ciudad, el poco tiempo con el que hay que planificar", dijo la ministra de Relaciones Exteriores sobre la ausencia de la delegación de la FIFA. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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