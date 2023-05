Una nueva polémica se suscitó para la actual jefe del Gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, luego de que una exempleada denunciara malos tratos y la realización de la prueba de polígrafo tras la pérdida de una gran suma de dinero que se encontraba en un maletín.

En revelaciones hechas a la Revista Semana, la mujer identificada Marelbys Meza, quien fue la niñera del hijo de Sarabia, señaló que fue llevada a un sótano, muy cerca de la Casa de Nariño, donde la obligaron a realizarse la prueba de polígrafo en medio de malos tratos.

Frente a la denuncia, Sarabia reaccionó en redes sociales: “Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”.

Sin embargo, Meza le contó al medio de comunicación que las personas que le realizaron la prueba le decían que era “una ladrona” y la amenazaron con un allanamiento de la residencia donde vive y las de sus familiares.

“Me decían: ‘Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel (...) Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos?”, contó.

El hecho se habría registrado, según la denuncia de Marelbys, el pasado 30 de enero, día en que fue conducida a la Casa de Nariño, a donde ingresó sin necesidad presentar ningún documento de identificación ni firmó ningún registro, ya que no lo hizo por las puertas oficiales.

Sobre la prueba, Meza señaló que le habían realizado varias preguntas, todas sobre la maleta que se había perdido, siempre haciendo relación a que ella era la responsable de un hurto. “No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”, sostuvo.

La mujer señaló que después del procedimiento se ha sentido vigilada por vehículos que ve desde la ventana del apartamento. “Veía carros todo el día, parqueados ahí. Sentía como si me estuvieran persiguiendo”, contó le contó a Semana.

Finalmente, la mujer señaló que, aunque nunca conoció los resultados de la prueba, fue despedida por Sarabia. “Lo sentimos mucho, Mary, porque sabes que te tenemos aprecio, pero, por favor, entiéndenos que sin saber qué fue lo que pasó, no podríamos estar tranquilos”, le habría dicho.

Sobre el dinero perdido, Meza asegura que un policía le dijo que estaban “hablando de 150 millones de pesos”. Sin embargo, Laura Sarabia denunció ante la Fiscalía que serían cerca de 30 millones de pesos.

La revista Semana explicó que la denuncia que presentó Sarabia fue ante Fiscalía y que en el documento hizo referencia al supuesto constreñimiento de la señora Marelbys Meza, a quien acusa de haber robado de su casa la suma de 7.000 dólares mientras laboraba como empleada doméstica en la casa de la jefe de gabinete.