“Mi mayor miedo es que asesinen a un compañero”: exFarc

Ante la Comisión de la Verdad, cinco exintegrantes de las Farc relataron, por primera vez, los hechos de los que han sido víctimas después de la firma del Acuerdo de paz. El comisionado Saúl Franco instaló el evento reflexionando sobre los 188 crímenes de personas que se desmovilizaron.

“Me preocupa la apatía frente a estos acontecimientos. Estos espacios que la Comisión seguirá haciendo no son solo para conversar, son para invitarlos a reflexionar y emprender un camino de corrección y poder construir una paz completa”, dijo Franco.

Por su parte, el abogado Camilo Fagua señaló que Cauca, Nariño y Antioquia es donde más se han presentado hechos de violencia en contra de los excombatientes y que los municipios más afectados son Argelia y Caloto, en Cauca: “es en esos territorios donde se ha fortalecido la criminalidad, especialmente organizaciones sucesoras del paramilitarismo”, dijo Fagua. Según sus cuentas, solo el 10 % de los hechos violentos han tenido algún tipo de actuación judicial.

Uno de los testimonios fue el de Luz Marina Giraldo, esposa de Alexander Parra, asesinado en octubre. “Estoy acá no solo en nombre de mi esposo sino de todos aquellos que le apostaron a un mejor país”, dijo. Giraldo, quien fue candidata al concejo de Mesetas, Meta, expuso que el compromiso de cumplimiento sigue firme e intacto.

Desde Putumayo, Armando Aroca Sánchez, excombatiente de las Farc, relató que “lo más difícil es que me llevaron preso y he sido estigmatizado por mi labor de ayudar con la reincorporación. Mi mayor miedo que lleguen a asesinar a un compañero”.

José Manuel Torres, padre de Dimar Torres, asesinado en abril del año pasado, aún se pregunta por qué mataron a su hijo.

Manuel Antonio González, quien viene del ETCR Ituango del que dijo “está en vía de extinción”. Ante el auditorio insistió en que en Antioquia van 25 exguerrilleros asesinados, 12 de ellos en la citada ETCR, pese a que “a tan solo cinco minutos” hay un batallón del Ejército y de la Policía.

“Yo fui a la guerra, porque no me dejaron otra opción. De Santa Lucía me tocó salir por decir que el Ejército no estaba cubriendo los espacios que nosotros estábamos dejando. Me tocó dejar a mis compañeros, a mis comunidades, porque después fuerzas oscuras dijeron que por eso me convertía en objetivo militar”, contó González.

Concluyó que no piensa volver a la guerra, sino que le apuesta a la paz.