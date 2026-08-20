Dos escoltas de la UNP se habrían reunido con cerebro del magnicidio de Miguel Uribe

La investigación por el magnicidio de Miguel Uribe abrió una nueva línea: una posible infiltración de su esquema de seguridad.

Según información conocida por Noticias RCN, los investigadores tienen bajo la lupa las antenas de los celulares de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) del entonces precandidato presidencial, que en dos fechas previas al atentado registraron movimientos coincidentes con el teléfono de uno de los condenados por el crimen.

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La primera coincidencia se registró el 29 de enero de 2025, en el sector de Modelia, donde ocurrió el atentado. Para esa fecha, el Uribe Turbay estaba en Panamá, mientras que su esposa, María Claudia Tarazona, estaba en Miami.

La segunda fecha de coincidencia, que podría ser indicio de una reunión, tendría fecha de comienzos de abril; esta habría tenido lugar en inmediaciones del Congreso, cuando los celulares de los dos integrantes del esquema volvieron a aparecer junto al del mismo condenado. Nuevamente, en esta ocasión tanto Uribe Turbay como Tarazona estaban fuera de la ciudad.

Cabe señalar que los escoltas presuntamente involucrados en la supuesta reunión siguen asignados a la familia del difunto senador, y son los encargados de la seguridad de María Claudia Tarazona.

Y es que si bien no se conoce aún cuál sería el condenado que habría hecho parte de esas reuniones, lo cierto es que el principal señalado como el cerebro logístico y operativo del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es Elder José Arteaga Hernández, alias ”Chipi” o ”el Costeño”.