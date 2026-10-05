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Los aguaceros del fin de semana dejaron a más de 1.000 familias damnificadas en el Urabá antioqueño

Comunidades aisladas por vendavales y desbordamientos de ríos dejaron precipitaciones que se presentaron entre viernes y sábado en cuatro municipios de esta subregión.

  • La comunidad Los Manatíes, de Turbo, fue una de las más afectadas. Más de 70 familias tuvieron que abandonar sus hogares por el desbordamiento del río León. FOTO: CORTESÍA
    La comunidad Los Manatíes, de Turbo, fue una de las más afectadas. Más de 70 familias tuvieron que abandonar sus hogares por el desbordamiento del río León. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Los habitantes de Los Manatíes, en la zona rural del municipio de Turbo, Urabá antioqueño, sintieron con fuerza los estragos de los aguaceros que cayeron sin parar entre viernes y sábado. El desbordamiento del río León hizo que más de 70 familias se quedaran sin nada porque el agua se les metió a sus casas y les dañó todo.

Esta es una muestra de la grave situación que se presentó por inundaciones y vendavales el pasado fin de semana en cuatro municipios de esta subregión, hecho que dejó más de 1.000 familias damnificadas, según la información del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

La directora de esta dependencia, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que las emergencias se presentaron por los desbordamientos de los ríos León y Guapá, afectando a los habitantes que viven en zonas cercanas a estos ríos en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Turbo y Carepa.

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“Hubo alrededor de 1000 familias afectadas, no solamente por las lluvias, sino por las inundaciones recurrentes que se presentan en algunas zonas. En otras sucedieron en zonas que llevaban varios años sin presentar estas situaciones, que provocaron pérdidas en enseres y en cultivos en este territorio”, indicó Paredes Zúñiga.

Dary Luz León, representante legal del Consejo Comunitario Los Manatíes, explicó que “desde el sábado a las 7:00 de la noche, por las lluvias que comenzaron el viernes, se creció el río León con fuerza. Esto hizo que rompiera el jarrilón en cinco partes, provocando cinco chorros que inundaron todo”.

Unas 412 personas tuvieron que ser atendidas por los líderes comunitarios de esta zona veredal, recibiendo ayudas y albergándose en un espacio público, a la espera de que el agua de este afluente termine de evacuar y verificar si las propiedades pueden ser ocupadas nuevamente.

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En cuanto a la atención general en todos los municipios afectados, el Dagran indicó que se están enviando ayudas a cada una de las zonas afectadas con kits de aseo, colchonetas y productos alimenticios no perecederos para brindar atención. Para el caso particular de Chigorodó, las familias afectadas son atendidas en dos albergues destinados por la Administración Municipal.

Debido a que estas lluvias también generaron deslizamientos, en las vías que tienen incomunicadas a las poblaciones se hizo el envío de maquinaria amarilla, principalmente en Mutatá. En Carepa se está haciendo monitoreo a 300 familias que se vieron perjudicadas por inundaciones en, al menos, cuatro barrios de la ruralidad.

La gran preocupación de las autoridades y las propias comunidades es que el pronóstico del clima en esta subregión es de lluvias recurrentes durante los próximos días, lo que podría causar nuevas emergencias de este tipo en otros sectores. Por esta razón ya se emitieron las alertas correspondientes.

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Preguntas frecuentes

¿Qué municipios de Urabá resultaron afectados por las inundaciones?
Las emergencias se presentaron en Mutatá, Chigorodó, Turbo y Carepa, donde los desbordamientos de los ríos León y Guapá afectaron a comunidades rurales.
¿Cuántas familias resultaron damnificadas por las lluvias en Urabá?
El Dagran reportó alrededor de 1.000 familias afectadas por las inundaciones y vendavales registrados durante el fin de semana.
¿Qué pasó en Los Manatíes, zona rural de Turbo?
El desbordamiento del río León provocó la inundación de viviendas y dejó a más de 70 familias con pérdidas de enseres y otros bienes. El agua ingresó a las casas después de que el río rompiera el jarillón en cinco puntos.
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