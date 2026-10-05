Los aguaceros del fin de semana dejaron a más de 1.000 familias damnificadas en el Urabá antioqueño

Esta es una muestra de la grave situación que se presentó por inundaciones y vendavales el pasado fin de semana en cuatro municipios de esta subregión, hecho que dejó más de 1.000 familias damnificadas, según la información del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

Los habitantes de Los Manatíes, en la zona rural del municipio de Turbo, Urabá antioqueño, sintieron con fuerza los estragos de los aguaceros que cayeron sin parar entre viernes y sábado. El desbordamiento del río León hizo que más de 70 familias se quedaran sin nada porque el agua se les metió a sus casas y les dañó todo.

La directora de esta dependencia, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que las emergencias se presentaron por los desbordamientos de los ríos León y Guapá, afectando a los habitantes que viven en zonas cercanas a estos ríos en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Turbo y Carepa.

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“Hubo alrededor de 1000 familias afectadas, no solamente por las lluvias, sino por las inundaciones recurrentes que se presentan en algunas zonas. En otras sucedieron en zonas que llevaban varios años sin presentar estas situaciones, que provocaron pérdidas en enseres y en cultivos en este territorio”, indicó Paredes Zúñiga.

Dary Luz León, representante legal del Consejo Comunitario Los Manatíes, explicó que “desde el sábado a las 7:00 de la noche, por las lluvias que comenzaron el viernes, se creció el río León con fuerza. Esto hizo que rompiera el jarrilón en cinco partes, provocando cinco chorros que inundaron todo”.

Unas 412 personas tuvieron que ser atendidas por los líderes comunitarios de esta zona veredal, recibiendo ayudas y albergándose en un espacio público, a la espera de que el agua de este afluente termine de evacuar y verificar si las propiedades pueden ser ocupadas nuevamente.

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En cuanto a la atención general en todos los municipios afectados, el Dagran indicó que se están enviando ayudas a cada una de las zonas afectadas con kits de aseo, colchonetas y productos alimenticios no perecederos para brindar atención. Para el caso particular de Chigorodó, las familias afectadas son atendidas en dos albergues destinados por la Administración Municipal.