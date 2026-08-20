Condenaron a otras dos personas por magnicidio de Miguel Uribe; van 7 sentencias en el caso

Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, y Cristian Camilo González Ardila aceptaron, mediante preacuerdo con la Fiscalía, su participación en las labores de planeación y logística del magnicidio del precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay.
Una juez penal especializada avaló la negociación judicial luego de verificar que las sanciones acordadas se ajustaban a la legislación vigente.
Como resultado, Mora Silva fue condenado a 15 años y 8 meses de prisión, mientras que González Ardila recibió una pena de 11 años y 7 meses de prisión.
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Ambos fueron responsabilizados, de acuerdo con su participación individual, por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado, y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
El ataque armado contra el político fue perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Miguel Uribe falleció el 11 de agosto del año pasado.
De acuerdo con la investigación adelantada por un grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora Silva tuvo un papel clave en la preparación del atentado.
La Fiscalía estableció que fue quien contactó al adolescente que posteriormente disparó contra Miguel Uribe Turbay.
Además, el día del ataque, Mora Silva participó en una videollamada con otros integrantes de la estructura criminal, entre ellos Elder José Arteaga Hernández.
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Durante esa comunicación, según el expediente, el menor recibió instrucciones precisas sobre la manera en que debía ejecutarse el plan criminal. González Ardila, por su parte, se incorporó al plan con una función relacionada con la fuga del atacante.
Su compromiso consistía en recoger en una motocicleta al menor de edad después de que ejecutara el atentado, para facilitar su escape del lugar.
Para cumplir esa tarea, González Ardila recibió una transferencia de dinero destinada a cubrir el combustible de la motocicleta y permitir su desplazamiento hasta el punto previamente acordado.
Sin embargo, el plan de fuga no llegó a concretarse: el adolescente fue interceptado mientras escapaba por integrantes del esquema de protección de Miguel Uribe Turbay, antes de alcanzar el sitio donde debía encontrarse con González Ardila.
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Las nuevas condenas se suman a las decisiones judiciales adoptadas contra otros integrantes de la estructura que participó en el asesinato del senador y precandidato presidencial. Con las sentencias conocidas este jueves, ya son siete las condenas en firme por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.