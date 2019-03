Indígenas no permitieron recolectar pruebas: Mindefensa sobre explosión en Dagua

Por motivo de la fuerte explosión que se presentó en el resguardo indígena de Juntas, en el municipio de Dagua, finca El Madroño, a dos horas de Cali, que dejó a nueve personas muertas y tres heridas, entre ellos un menor de cuatro años de edad; el Ministerio de Defensa acudió al lugar con un equipo interinstitucional conformado por el CTI de Buenaventura y la Seccional de investigación criminal (Sijin) en compañía del personero municipal.

Mindefensa anunció que los indígenas no permitieron el ingreso de la comisión. Sin embargo, sobre las 6 de la tarde de ayer jueves, el grupo de explosivistas de la Sijin ingresó a la finca El Madroño. Los cabildantes no permitieron realizar la exploración técnica por lo que no fue posible recolectar pruebas y los investigadores tuvieron que abandonar el resguardo indígena.

Debido a ello, el Ministerio maneja una hipótesis de manipulación no adecuada de explosivos, aparentemente pólvora negra.

También informaron que no realizaron la inspección técnica a ningún cadáver, “ya que la comunidad indígena no lo permitió al argumentar una supuesta falta de garantías, por lo que exigió la presencia de organismos internacionales”.