Mindefensa pide investigar conductas en la Fuerza Pública tras artículo de NYT

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le volvió a salir al paso al artículo publicado por el New York Times durante el fin de semana en el que se reseñan presuntas órdenes de altos mandos militares orientadas a exigir resultados que, según la publicación, podrían llevar a que se presentaran nuevos casos de falsos positivos.

El artículo insinúa que ya hay posibles casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, por lo que el jefe de la cartera vio la necesidad de pedir apoyo de la Fiscalía para esclarecer lo dicho en el diario estadounidense.

“En este Gobierno es donde menos bajas hemos tenido. Hemos logrado 141 % más de capturas. Hay un 21% de desmovilizaciones frente al año anterior (...) En el día de ayer le solicité a la Fiscalía General que hiciera una investigación sobre las denuncias que hay en este medio para identificar si efectivamente hay personas que están detrás de tales acciones”, precisó el ministro.

Señaló también que cualquier conducta que sea contraria a la ley deberá ser investigada y sancionada por las autoridades pertinentes. En el artículo también se menciona que se han dado incentivos a miembros de la Fuerza Pública, a esta acusación el ministro aseguró que los mismos “están reglados” y que “los comandantes de la Fuerza siempre se ciñen para lo allí dispuesto”.

Para Botero, el accionar de las Fuerzas Armadas se ha dado en el marco de la ley y “no hay ninguna pretensión por parte de este gobierno de cambiarlo”.

Por su parte, el general Nicacio de Jesús Martínez comandante del Ejército explicó que los incentivos están reglados bajo el artículo 65 de la ley 1852 en la que se describe cuáles son los estímulos que se deben hacer a las tropas.

Añadió que hasta el momento, “no hemos relevado a ningún comandante por no tener resultados. Cada uno de los comandantes se trazó y fijó objetivos, ya hicimos una medición, simplemente es una autocrítica, no hemos sancionado a nadie, no hemos enviado a nadie hacía el exterior”, argumentó Martínez.

Botero, por su parte, señaló que durante su administración se han registrado 3.676 capturas, al menos 291 desmovilizaciones y 107 muertes en combate. “Teniendo en cuenta que las desmovilizaciones ahora son individuales y no colectivas”.

Por último, el jefe de la cartera aseguró que brindará seguridad al periodista del NYT que escribió el artículo esto luego de que tuviese que salir del país, al parecer, por sentirse amenazado. “No lo dejaron satisfechos algunos trinos pero él no se refiera a un factor de inseguridad”.

Estas fueron las declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero: