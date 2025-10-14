x

Ministro Montealegre denunciará al procurador Gregorio Eljach por “aliarse” con el candidato Abelardo De la Espriella

Montealegre aseguró que presentará una denuncia por prevaricato contra el procurador general Gregorio Eljach, a quien acusa de confabularse con el precandidato Abelardo De la Espriella para silenciarlo en medio de una investigación que lo vincula con presunta participación política.

  • El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

En una declaración publicada este martes 14 de octubre, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que presentará una denuncia penal por prevaricato contra el procurador general, Gregorio Eljach.

De acuerdo con la periodista D’Arcy Quinn, la decisión se da luego de que la Procuraduría abriera una investigación en su contra por presunta participación en política. Montealegre también señaló que Eljach habría actuado en coordinación con el abogado y precandidato Abelardo De la Espriella “para amordazarme”.

En su declaración grabada en video, el ministro afirmó que “el señor Eljach probablemente ha cometido un delito de prevaricato”, y recordó que hace varios años él mismo lo investigó por “un acto de corrupción cometido en coordinación con el abogado de la mafia Abelardo De la Espriella”.

El video fue la reacción de Montealegre a la decisión de la Procuraduría de abrirle una investigación por presunta participación en política. El ministro defendió sus declaraciones en la entrevista con Semana, en la que cuestionó la idoneidad de Abelardo De la Espriella como candidato presidencial.

“Por estas razones formularé denuncia penal por prevaricato contra el señor Eljach. Haber designado a Gregorio Eljach como procurador general de la Nación, es decir, como guardián de la ética pública, es tanto como haber colocado al ratón a cuidar el queso”, dijo el ministro en su declaración sobre el procurador que fue ternado por el propio presidente Petro.

Procuraduría investigará al ministro por presunta participación en política

De forma paralela, la Procuraduría General de la Nación anunció el 7 de octubre que abrirá una investigación disciplinaria formal contra Eduardo Montealegre, esto para determinar si vulneró la prohibición de participación en política.

Contexto: Procuraduría investigará al ministro de Justicia Eduardo Montealegre por presunta participación en política

El proceso se origina en una solicitud presentada por el equipo jurídico del precandidato Abelardo De la Espriella, que considera que el ministro habría utilizado su cargo para opinar sobre campañas electorales y expresar simpatías ideológicas.

En la entrevista que dio origen al reclamo, Montealegre se refirió a De la Espriella como “un abogado de la mafia” y “caricaturesco”, además de hacer comentarios sobre la campaña al Senado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Le puede interesar: Video | Benedetti y Montealegre sellan su reconciliación con un apretón de manos y un libro sobre estoicismo

