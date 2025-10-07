Video | Benedetti y Montealegre sellan su reconciliación con un apretón de manos y un libro sobre estoicismo

Un fraterno apretón de manos, seguido de la entrega de un libro y un cordial abrazo, selló la reconciliación entre los ministros Armando Benedetti (Interior) y Eduardo Montealegre (Justicia). Lo anterior, luego de qué días atrás, se filtró un controvertido chat en el que este último señaló a Benedetti de “desprestigiar a los compañeros de gabinete” y advirtió que “pronto” iría a la cárcel “por corrupto”.
