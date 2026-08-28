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MinTransporte frena medida que encarecería las licencias de conducción hasta $800.000

El Gobierno nacional suspendió la entrada en vigencia de los llamados Cale, que buscaban evaluar de forma independiente al conductor.

  • La ministra Elsa Noguera ordenó la suspensión de la entrada en vigencia de los Cale para expedir la licencia de conducción. Fotos: Julio César Herrera y Colprensa
    La ministra Elsa Noguera ordenó la suspensión de la entrada en vigencia de los Cale para expedir la licencia de conducción. Fotos: Julio César Herrera y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El Ministerio de Transporte confirmó la suspensión de la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale) que buscaba cambiar la forma como se evalúa a quien adquiere su licencia de conducción o busca cambiar de categoría.

Estos centros especializados aplicarían los exámenes teóricos y prácticos independientes de los centros de enseñanza automovilística (CEA) y serían operados por la Universidad Nacional a Distancia (Unad).

Los Cale iban a entrar en operación obligatoria el lunes 14 de septiembre; sin embargo, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, notificó que dicha medida se suspende para proteger el bolsillo de los conductores.

Lea también: Licencia de conducción tendrá cambios en 2026: nuevos controles, exámenes y costos para algunos conductores

Noguera confirmó a través de un comunicado que se revisará la capacidad de los centros registrados por la Unad, la legalidad del contrato y si sus costos realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial.

“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”.

Actualmente, la expedición de la licencia de conducir cuesta alrededor de $1.400.000; sin embargo, al entrar en operación los Cale, esta podría pasar a valer $2.200.000, es decir, $800.000 adicionales.

En los Cale se aplicaría un nuevo modelo de evaluación que constaba de una prueba en pista cerrada donde se verificaría el manejo técnico del vehículo mediante ejercicios de arranque, frenado, maniobras de parqueo, uso adecuado de las direccionales y coordinación motriz.

También habría una prueba en vía pública donde los aspirantes a la licencia conducirían en condiciones reales de tránsito mientras un evaluador analiza su desempeño en aspectos como el cumplimiento de las señales de tránsito, la interacción con peatones y ciclistas, el comportamiento en medio del tráfico vehicular y la capacidad de reacción ante situaciones imprevistas.

Los centros también harían un examen teórico donde el evaluado debería alcanzar un mínimo del 80 % de las respuestas correctas para obtener su licencia.

Siga leyendo: ¿Va a sacar la licencia de conducción? Este examen será obligatorio desde septiembre

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Preguntas y respuestas

¿Cuándo iban a comenzar a operar obligatoriamente los Cale en Colombia?
Los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale) tenían previsto iniciar su operación obligatoria el lunes 14 de septiembre. Sin embargo, el Ministerio de Transporte confirmó la suspensión de esta medida mientras revisa varios aspectos del modelo.
¿Por qué el Ministerio de Transporte suspendió la entrada en operación de los Cale?
La medida fue suspendida para proteger el bolsillo de los conductores. El Ministerio revisará la capacidad de los centros registrados, la legalidad del contrato y si los costos asociados realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial.
¿Cuánto podría costar la licencia de conducción con los Cale?
La licencia de conducción, que actualmente cuesta alrededor de $1.400.000, podría llegar a $2.200.000 con la implementación de los Cale. Esto representaría un aumento aproximado de $800.000 para quienes realicen el proceso.
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