MinTransporte frena medida que encarecería las licencias de conducción hasta $800.000

El Ministerio de Transporte confirmó la suspensión de la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale) que buscaba cambiar la forma como se evalúa a quien adquiere su licencia de conducción o busca cambiar de categoría.

Estos centros especializados aplicarían los exámenes teóricos y prácticos independientes de los centros de enseñanza automovilística (CEA) y serían operados por la Universidad Nacional a Distancia (Unad).

Los Cale iban a entrar en operación obligatoria el lunes 14 de septiembre; sin embargo, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, notificó que dicha medida se suspende para proteger el bolsillo de los conductores.

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Noguera confirmó a través de un comunicado que se revisará la capacidad de los centros registrados por la Unad, la legalidad del contrato y si sus costos realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial.

“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”.

Actualmente, la expedición de la licencia de conducir cuesta alrededor de $1.400.000; sin embargo, al entrar en operación los Cale, esta podría pasar a valer $2.200.000, es decir, $800.000 adicionales.