Así montan las asonadas, el arma de ilegales contra la Fuerza Pública

La voz que carraspeó en el mensaje de audio del chat de WhatsApp, y se distribuyó por los celulares de los líderes sociales de la vereda, causó agobio en los corazones de la gente de Campamento, en el Norte de Antioquia.
“Compañeros, buenas tardes. Tenemos una novedad. El Ejército está en el territorio, por los lados de El Brazo, esto se va a putiar, para que tengan en cuenta, y a todos nos compete. A todos nos va a tocar el conflicto en determinado momento, esto no va a ser como antes, que solamente los actores armados éramos quienes nos enfrentábamos. La orientación, compañeros: deben cerrar ese comercio, Campamento cierra el comercio y todos se van para allá, toda la persona que pueda, que esté aliviada, arranca para abajo, ahí en la partida de El Brazo y El Manzanillo está el Ejército, al parecer mataron tres compañeros de nosotros”.
El mensaje duró 47 segundos y puso en marcha a cientos de habitantes de la zona rural: unos atemorizados por la consecuencia de no cumplir la orden; otros, ideologizados y simpatizantes de un grupo criminal al que pertenecen algunos de sus seres queridos.
En breve llegó otro audio, de 23 segundos, en el que de fondo se escuchaba el choque del viento contra el micrófono, como si el hablante ya fuera en un vehículo rumbo al lugar convenido. “Vamos a meterle la gente a esos manes, que vaya hasta el mismísimo pelapapas. Qué cuento de que nos vamos a calentar. En el Putumayo han retenido hasta 30 militares, casi 40, entonces vamos pa’ abajo, que vaya todo el mundo. El que no vaya, después lo cuadramos con plata”.
Las palabras, según los investigadores de la Policía que interceptaron el mensaje, eran de alias “Samir”, un cabecilla financiero de las disidencias del frente 36 de las Farc.
El pasado 10 de septiembre, la Policía y el Ejército ejecutaron una operación en el citado municipio, en contra de los terroristas que habían asesinado a 13 uniformados el 21 de agosto, en Amalfi, mediante la detonación de un campo minado cuando aterrizaba un helicóptero Black Hawk.