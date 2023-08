El video de una mujer desnuda, en aparente estado de alteración, que denuncia haber sido abusada en una estación de Transmilenio en Bogotá empezó a circular en redes sociales. En las imágenes, la señora se quitó la ropa mientras lanzaba insultos y acusaciones a un hombre que prestaba la seguridad en la estación.

“Usted me violó. Es usted el que me está amenazando. ¿Qué vamos a hacer gonorrea? Usted me abusó”, se le escuchó a la mujer en el video que circula en redes sociales.

Mientras alegaba, la aparente víctima se despojaba de sus pantalones y de su blusa. Arrojó los atuendos. Aunque las imágenes son virales por estos días, los hechos se habrían registrado en julio pasado.

Desde Transmilenio contaron que la mujer trató de ingresar a la estación en aparente estado de alicoramiento o bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva. Relataron que la señora trató de robar un extintor de la estación y que fue ahí que el guarda se acercó para llamar la atención.