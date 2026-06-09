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¡Fiebre mundialista! Más de 91.000 colombianos viajarán a Estados Unidos, México y Canadá

Según las proyecciones de Migración Colombia, de los 91.000 viajes por el Mundial, unos 63.000 tendrán como destino Estados Unidos, 22.000 México y cerca de 6.000 Canadá.

  • En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, se proyecta un aumento del promedio diario de 11.500 a 13.300 viajeros. Foto: Juan Antonio Sánchez
    En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, se proyecta un aumento del promedio diario de 11.500 a 13.300 viajeros. Foto: Juan Antonio Sánchez
  • El 55 % de los pasajeros internacionales, se movilizarán desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El 55 % de los pasajeros internacionales, se movilizarán desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: Juan Antonio Sánchez
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 avanza, y miles de colombianos ya preparan maletas para acompañar a la Selección Colombia en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La expectativa deportiva se reflejará en los aeropuertos del país, donde las autoridades prevén un aumento significativo en el número de viajeros internacionales durante la temporada de vacaciones de mitad de año.

Las proyecciones del Centro Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) de Migración Colombia indican que la cita mundialista generará cerca de 91.000 movimientos migratorios adicionales de salida hacia los tres países anfitriones. Estados Unidos concentrará la mayor parte de esos desplazamientos, con aproximadamente 63.000 movimientos adicionales, seguido por México con 22.000 y Canadá con cerca de 6.000.

Entérese: ¿Viaja al exterior estas vacaciones? Más de 2,48 millones de personas también: evite estos errores

El 55 % de los pasajeros internacionales, se movilizarán desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: Juan Antonio Sánchez
El 55 % de los pasajeros internacionales, se movilizarán desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: Juan Antonio Sánchez

Este fenómeno no es nuevo, los análisis realizados por la autoridad migratoria sobre los mundiales de 2014, 2018 y 2022 muestran que este tipo de eventos deportivos impulsa los viajes internacionales de los colombianos. Aunque Estados Unidos y México figuran entre los destinos más frecuentes para los viajeros nacionales, la celebración del torneo provocará un aumento adicional en las semanas previas y durante la competencia.

Según explicó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, para junio y julio de 2026, la entidad proyecta más de 2,48 millones de movimientos migratorios, de los cuales 1,27 millones corresponderán a ingresos y 1,21 millones a salidas internacionales. Además, estima que el 43 % de esos desplazamientos serán realizados por ciudadanos extranjeros, lo que representaría un crecimiento del 11 % frente a los registros de 2025.

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La principal puerta de salida para quienes emprendan el viaje rumbo al Mundial será el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Ahí se espera que se movilice el 55 % de los pasajeros internacionales, elevando el promedio diario de viajeros de 35.000 a cerca de 42.000 personas.

En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, se proyecta un aumento del promedio diario de 11.500 a 13.300 viajeros, con jornadas que podrían alcanzar los 15.000 pasajeros. Cartagena, Cali y Barranquilla también registrarán incrementos en sus flujos migratorios durante las semanas de mayor demanda.

Ante el incremento esperado de viajeros, Migración Colombia recomendó revisar con anticipación los documentos de viaje, diligenciar el pre-registro CheckMig antes de llegar al aeropuerto, utilizar Biomig para agilizar los controles migratorios y verificar los requisitos especiales para la salida de menores de edad.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué país recibirá la mayor cantidad de viajeros colombianos durante el Mundial 2026?
Estados Unidos será el principal destino de los colombianos que viajarán para asistir al Mundial 2026. Migración Colombia estima aproximadamente 63.000 movimientos migratorios adicionales hacia territorio estadounidense, mientras que México registraría cerca de 22.000 y Canadá alrededor de 6.000.
¿Qué aeropuertos de Colombia tendrán más movimiento de pasajeros por el Mundial 2026?
El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, será la principal puerta de salida para los aficionados que viajarán al Mundial. Allí se espera que se movilice el 55 % de los pasajeros internacionales. También se proyectan aumentos importantes en los aeropuertos José María Córdova de Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla.
¿Cómo afectará el Mundial 2026 el flujo migratorio de Colombia durante junio y julio?
Migración Colombia proyecta más de 2,48 millones de movimientos migratorios durante junio y julio de 2026. De ese total, aproximadamente 1,21 millones corresponderán a salidas internacionales y 1,27 millones a ingresos al país, impulsados en parte por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA.
¿Qué documentos recomienda revisar Migración Colombia antes de viajar al Mundial 2026?
Las autoridades recomiendan verificar con anticipación la vigencia del pasaporte y demás documentos de viaje, diligenciar el prerregistro CheckMig antes de llegar al aeropuerto, utilizar Biomig para agilizar los controles migratorios y revisar los requisitos especiales para menores de edad que viajen al exterior.
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