¡Fiebre mundialista! Más de 91.000 colombianos viajarán a Estados Unidos, México y Canadá

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 avanza, y miles de colombianos ya preparan maletas para acompañar a la Selección Colombia en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La expectativa deportiva se reflejará en los aeropuertos del país, donde las autoridades prevén un aumento significativo en el número de viajeros internacionales durante la temporada de vacaciones de mitad de año. Las proyecciones del Centro Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) de Migración Colombia indican que la cita mundialista generará cerca de 91.000 movimientos migratorios adicionales de salida hacia los tres países anfitriones. Estados Unidos concentrará la mayor parte de esos desplazamientos, con aproximadamente 63.000 movimientos adicionales, seguido por México con 22.000 y Canadá con cerca de 6.000. Entérese: ¿Viaja al exterior estas vacaciones? Más de 2,48 millones de personas también: evite estos errores

El 55 % de los pasajeros internacionales, se movilizarán desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: Juan Antonio Sánchez

Este fenómeno no es nuevo, los análisis realizados por la autoridad migratoria sobre los mundiales de 2014, 2018 y 2022 muestran que este tipo de eventos deportivos impulsa los viajes internacionales de los colombianos. Aunque Estados Unidos y México figuran entre los destinos más frecuentes para los viajeros nacionales, la celebración del torneo provocará un aumento adicional en las semanas previas y durante la competencia.

Ante el incremento esperado de viajeros, Migración Colombia recomendó revisar con anticipación los documentos de viaje, diligenciar el pre-registro CheckMig antes de llegar al aeropuerto, utilizar Biomig para agilizar los controles migratorios y verificar los requisitos especiales para la salida de menores de edad.

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