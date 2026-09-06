Murió Liliana Caballero, la mayor autoridad en función pública en Colombia

La abogada, experta en gestión pública y exsecretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Liliana Caballero, falleció este domingo 6 de septiembre, según lo confirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“La muerte de Liliana Caballero es una noticia muy triste para mí y también para Bogotá. Liliana fue fundamental para esta administración. Nos acompañó los primeros meses como Secretaria General, desde donde nos guió con su experiencia pero, sobre todo, con su amor por Bogotá y su tremenda vocación de servicio”, escribió.

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Liliana Caballero ejerció este mismo cargo durante la Alcaldía de Antanas Mockus y lideró la creación del Servicio al Ciudadano y de los modelos de contratación transparente y gestión jurídica pública. También fue Alcaldesa (e) en varias oportunidades.

Caballero además fue Directora del Departamento Administrativo de la Gestión Pública, Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y Directora del Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional.

Varias voces de la política nacional han lamentado la muerte de Caballero.