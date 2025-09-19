Primicia: Fiscalía imputará tráfico de influencias a Nicolás Petro por nuevo caso de posible corrupción en el Gobierno

Un juzgado de Barranquilla fijó para el miércoles 1 de octubre la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Con esta diligencia, el exdiputado del Atlántico acumula ya dos procesos penales en su contra.
En este nuevo caso, EL COLOMBIANO conoció en primicia que además de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, la Fiscalía también le imputará tráfico de influencias. Este cargo se fundamenta en la presunta utilización de su condición de hijo del jefe de Estado para abrirse paso en despachos de alto nivel dentro del Gobierno y gestionar, supuestamente, nombramientos en entidades públicas.