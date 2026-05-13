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Los frentes guerrilleros que, según Uribe, estarían forzando votos para Iván Cepeda en el Cauca

La denuncia menciona zonas del norte y sur del departamento, así como veredas de Santander de Quilichao donde, según dijo, incluso estarían manipulando actas electorales.

  • Expresidente Álvaro Uribe y el candidato Iván Cepeda. Foto: Colprensa
    Expresidente Álvaro Uribe y el candidato Iván Cepeda. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 50 minutos
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El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció presuntas presiones armadas e irregularidades electorales en varias zonas del departamento del Cauca y otras zonas del país. Según afirmó, integrantes del ELN y de estructuras disidentes de las Farc estarían obligando a comunidades a votar por el senador Iván Cepeda.

Uribe aseguró que recibió información sobre hechos ocurridos en el sur del Cauca y en otras regiones del departamento. “El ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, dijo.

También señaló que en el norte del Cauca las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, estructuras armadas de las disidencias de las Farc con presencia en esa región, estarían realizando las mismas presiones sobre la población.

La denuncia del exmandatario se concentra especialmente en zonas rurales del municipio de Santander de Quilichao, ubicado en el norte del Cauca. Allí mencionó las veredas Vilachí, La Chapa, Tres Quebradas y el corregimiento de Tequilichá, territorios donde históricamente han operado grupos armados ilegales.

Según el exmandatario, en esas comunidades los grupos armados estarían llegando al punto de exigir la entrega de actas electorales para llenarlas directamente. Afirmó además que en algunos casos los ciudadanos ni siquiera tendrían que acudir a votar.

El expresidente pidió a la Registraduría, la Procuraduría y a la comunidad internacional hacer seguimiento a la situación electoral en el Cauca y vigilar las denuncias relacionadas con posibles presiones armadas sobre las comunidades.

Concluyó denunciando que cerca de 5.000 familias se han visto afectadas económicamente por los bloqueos registrados en distintas zonas del departamento.

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