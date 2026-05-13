Los frentes guerrilleros que, según Uribe, estarían forzando votos para Iván Cepeda en el Cauca

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció presuntas presiones armadas e irregularidades electorales en varias zonas del departamento del Cauca y otras zonas del país. Según afirmó, integrantes del ELN y de estructuras disidentes de las Farc estarían obligando a comunidades a votar por el senador Iván Cepeda.

Uribe aseguró que recibió información sobre hechos ocurridos en el sur del Cauca y en otras regiones del departamento. “El ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, dijo.

También señaló que en el norte del Cauca las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, estructuras armadas de las disidencias de las Farc con presencia en esa región, estarían realizando las mismas presiones sobre la población.