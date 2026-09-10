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Con ropa y juguetes, dejaron abandonado a un bebé afuera de una vivienda en Bogotá

El menor fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

  • Un bebé fue abandonado afuera de una vivienda en la localidad de Kennedy, en Bogotá. FOTOS: Capturas de video
    Un bebé fue abandonado afuera de una vivienda en la localidad de Kennedy, en Bogotá. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una situación de abandono ocurrió en la madrugada de este jueves 10 de septiembre, cuando una mujer dejó a su bebé de aproximadamente 1 año en la puerta de una vivienda en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá.

El caso se registró en el barrio Catalina, donde las cámaras de vigilancia instaladas en el sector registraron el momento en que la joven caminaba con el niño en brazos y, aparentemente, buscaba un lugar para poder dejarlo.

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Las imágenes también muestran que el niño tenía una cobija y algunos implementos personales con los que fue dejado afuera de la casa. Un residente, quien escuchó que llamaban a su puerta, se percató de lo sucedido y halló al bebé dormido en el suelo, junto a una maleta que también contenía juguetes, pañales y prendas de vestir.

El hombre se comunicó de inmediato con los uniformados adscritos a la Seccional de Protección y Servicios Especiales para que hicieran presencia en el lugar y así brindaran el acompañamiento necesario al menor, quien fue trasladado a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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La entidad asumió la responsabilidad y el cuidado del niño en el marco de un proceso de restablecimiento de sus derechos, mediante el cual se evaluará con exactitud su estado de salud. Inicialmente, se conoció que se encontraba en buenas condiciones y que su peso era de 2,750 kilogramos.

La Policía Nacional abrió una investigación para identificar a los padres o tutores legales y así dar inicio al debido proceso, conforme a un caso de abandono en vía pública.

También hicieron una invitación a la ciudadanía para que se comunique a la Línea 123 en caso de presentarse este tipo de situaciones que comprometan la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el bebé que fue dejado en la puerta de una vivienda en Kennedy?
El bebé, de aproximadamente un año, fue encontrado dormido en el suelo, junto a una maleta con juguetes, pañales y ropa, después de que una mujer lo dejara frente a una vivienda del barrio Catalina, en Kennedy.
¿Qué hizo el ICBF con el bebé abandonado en Kennedy?
El ICBF asumió la responsabilidad y el cuidado del niño mediante un proceso de restablecimiento de derechos, en el que se evaluará de manera detallada su estado de salud y situación.
¿En qué condiciones de salud encontraron al bebé abandonado en Bogotá?
Inicialmente, el bebé se encontraba en buenas condiciones, según la información conocida tras su traslado al ICBF.
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