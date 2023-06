Aunque pequeños, los cuatro niños que pasaron 40 días en la selva tenían conocimientos básicos que les permitieron sobrevivir en la espesura, tal y como lo reveló su abuelo, Narciso Mucutuy, pues a muy temprana edad a los niños de las comunidades indígenas los ponen en contacto con la naturaleza agreste, pero para ellos sagrada, de sus territorios.

“Nosotros los indígenas desde los tres años ya empezamos a enseñar poquito a poquito, cuando ya tienen cinco años nosotros los sacamos a la selva, los llevamos en un potrillo, acá se dice lancha. Los llevamos por el río enseñándolos a pescar, por el monte enseñamos a comer frutas, qué fruta se come, qué fruta no se come, hay frutas venenosas”, explicó Narciso a la revista Semana, precisamente sobre los conocimientos que tenía Lesly, la mayor de los cuatro hermanos y que cuidó de ellos durante su travesía en la selva.