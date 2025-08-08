Tristeza en el fútbol tras muerte a disparos del “Pelé” palestino Suleiman Al-Obeid

La Asociación Palestina de Fútbol anunció la muerte de la exestrella del fútbol palestino Suleiman Al-Obeid, tras disparos israelíes durante una distribución de ayuda en el sur de la Franja de Gaza.

El jugador, originario de Ciudad de Gaza, tenía 41 años, estaba casado y era padre de cinco hijos, según la misma fuente.

“El exjugador nacional y estrella del Khadamat Al-Shati, Suleiman Al-Obeid, ha muerto tras disparos de la ocupación israelí hacia personas que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza el miércoles”, indicó la asociación en su página web.

Apodado “La Gacela”, “La Perla Negra” o incluso “El Pelé del Fútbol Palestino”, inició su carrera en su club local, el Khadamat Al-Shati.

Su talento impresionante y su velocidad sobre el césped le hizo acceder a la selección nacional, con la que disputó 24 partidos internacionales.

Con más de 100 goles anotados a lo largo de su larga carrera, era considerado una estrella del fútbol palestino.