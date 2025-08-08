Israel aprueba plan para ocupar Gaza y la ONU advierte sobre una posible catástrofe humanitaria

El gabinete de seguridad del Gobierno de Israel aprobó esta madrugada un ambicioso y controversial plan militar para ocupar Ciudad de Gaza y extender su control sobre toda la Franja.
Lea también: 700.000 niñas y mujeres palestinas no pueden menstruar dignamente en Gaza
En un comunicado oficial, la Oficina del Primer Ministro anunció que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza mientras brindan ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.