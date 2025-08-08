Exjugador de Atlético Nacional Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte

El futbolista colombiano Álvaro Angulo, quien dejó huella en Atlético Nacional y también brilló futbolísticamente en Independiente de Avellanada, equipo donde no salió como deseaba, recibió amenazas de muerte enviadas a su teléfono y correo electrónico.

Así lo confirmó su director técnico, Efraín Juárez, de Pumas Unam, el nuevo equipo, desde el pasado 5 de julio, que representa el lateral que nació hace 28 años en Tumaco, Nariño.

Luego del partido que el equipo mexicano perdió 3-1 ante el Inter de Miami en la Leagues Cup, quedando eliminado del torneo norteamericano, Juárez denunció ante la prensa lo que ocurre con el colombiano, a quien también condujo cuando estuvo a cargo del club verde de Antioquia.

“Recibió amenazas de muerte, a su correo y a su teléfono (...) Lo quiero decir públicamente porque es algo que no es normal. Estamos en una investigación interna del club”, alertó Juárez.

“El chico hizo su esfuerzo como un gran profesional, pero estas cosas hay que hablarlas porque no son fáciles de digerir”, afirmó.

“No sé de dónde” provienen los mensajes, pero “todo suele indicar que viene de allá” (Argentina), se limitó a decir Juárez.

Angulo, que debutó como profesional en el Deportivo Pasto en 2024, suma cinco títulos, todos ellos en Atlético Nacional.

En días recientes, en charla con ESPN, Angulo habló de los motivos que lo llevaron a terminar de manera repentina su vínculo con el club argentino.

“Si ellos hubiesen querido quedarse conmigo, desde el principio hubiesen sido claros. Cuando yo llego a Independiente lo hago libre desde Nacional y en la firma me tenían que pagar una prima porque yo vendí el 85% de mi pase, no el 50% como se decía en la prensa argentina”, aseguró el jugador, quien en 25 juegos con el elenco de Avellaneda convirtió cinco goles.

“Cuando entro en la discusión con Independiente, les dije que por favor se pusieran al día conmigo porque veía que estaban comprando varios jugadores. No me habían pagado las cuotas de marzo y junio... Les dije que son pocos serios y que lo mejor que podía hacer era irme de Independiente. No sé si lo tomaron mal, ojalá pueda equivocarme en esto, pero creo que querían esto, que yo me desprendiera de Independiente, pero siendo el responsable, como lo hicieron todo este tiempo”, relató el defensor.