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Más allá de Mi viejo: canciones para recordar a Piero

El cantante argentino fue uno de los principales exponentes de la balada y la canción social en América Latina.

  • El cantante argentino Piero murió el 7 de octubre en Buenos Aires. Foto:@pieroficial
    El cantante argentino Piero murió el 7 de octubre en Buenos Aires. Foto:@pieroficial
El Colombiano
El Colombiano
07 de octubre de 2026
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Nacido en Italia, educado en Argentina y con nacionalidad colombiana, Piero (Piero Antonio Franco De Benedictis) tuvo la fortuna de pasar a la memoria de varias generaciones de latinoamericanos por la canción Mi viejo, un himno infaltable en las celebraciones del Día del Padre. Sin embargo, su repertorio musical es mucho más amplio que esa canción y da cuenta de su trayectoria artística y humana. Aquí una lista de algunos temas para recordar al cantante que murió en Buenos Aires este 7 de octubre.

En contexto: Falleció el cantante argentino Piero a los 81 años

En 1969, con el sello CBS, Piero publicó el disco Mi viejo, que tiene la canción más famosa de su carrera. No obstante, en ese disco incluyó el tema Tengo la piel cansada de la tarde, compuesto a cuatro manos por el músico y Jose Tcherkaski, que también firmó Mi viejo. La letra de Tengo la piel cansada de la tarde registra los reclamos amorosos de un hombre que le pregunta al ser de sus desvelos por su lugar espacial y sentimental. “Tengo/ La piel cansada de la tarde gris tan gris/ Guardo/ Guardo los verdes, verdes de tu bosque”, es el inicio de la primera estrofa.

La carrera de Piero fue rápida. Un año después de su debut discográfico sacó al público el disco Pedro Nadie. Además de la canción que da nombre al conjunto, el disco traía Llegando, llegaste, un tema sentimental que hizo las delicias de varias generaciones de oyentes. Esta vez el tema aborda el amor de un adolescente fugado de clases que espera en la calle a la chica de sus sueños. “Te miré de frente/ Después puse un nombre/ Te llamé “ternura”/ Llegando, llegaste/ Y fuimos pensando/ Me fui animando/Luego te besé”.

Le recomendamos leer: Reacciones tras la muerte de Piero: así lo despiden en América Latina

En 1974, Piero publicó Para el pueblo lo que es del pueblo, un disco de denuncia social. Entre las canciones incluidas en el larga duración destaca una versión de Te recuerdo, Amanda, del chileno Víctor Jara, asesinado en 1973 en los días posteriores al golpe de Estado dado por Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende. En este caso, para recordar al Piero más militante, vale la pena traer a colación Para el pueblo lo que es del pueblo, tema que nutrió el repertorio de las marchas y movilizaciones sociales. “Estudiar era pecado/ Clandestino era saber/ Porque cuando el pueblo sabe/ No lo engaña un brigadier”, es una de sus estrofas.

En otras noticias: “Juventud, divino tesoro, te vas para no volver”: murió Peppino Mazzullo, la icónica voz de Topo Gigio

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Piero es considerado un referente de la canción social latinoamericana?
Piero fue uno de los exponentes de la canción social y de protesta en América Latina porque incorporó en su repertorio temas sobre desigualdad, política, paz y derechos colectivos, especialmente durante la década de 1970
¿Qué canciones de Piero puedo escuchar para recordarlo?
Una selección representativa puede incluir “Mi viejo”, “Llegando, llegaste”, “Tengo la piel cansada de la tarde” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, porque recorren distintas etapas y estilos de su trayectoria.
¿Qué relación tuvo Piero con Colombia?
Piero tuvo una relación estrecha con Colombia: recibió la nacionalidad colombiana en 1994 y fue nombrado Embajador de Paz de Buena Voluntad. También realizó múltiples presentaciones en el país y habló públicamente de su vínculo con Colombia
¿Cuáles son las canciones más famosas de Piero además de “Mi viejo”?
Además de “Mi viejo”, entre las canciones más recordadas de Piero están “Llegando, llegaste”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Tengo la piel cansada de la tarde”, que muestran sus facetas romántica y social.
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