Denuncian que de las 53 notarías nombradas por Petro, 52 han sido entregadas “a dedo”

Una nueva denuncia relacionada con presuntas prácticas burocráticas dentro del gobierno Petro salió a la luz esta semana. El señalamiento apunta a posibles nombramientos irregulares en notarías durante la actual administración, que habrían sido realizados sin concurso ni proceso transparente. Según lo revelado, de 53 notarías adjudicadas, 52 habrían sido entregadas de manera discrecional, o a “dedo”.
La información conocida indica que varios de estos cargos habrían quedado en manos de personas cercanas al Gobierno nacional. De los seis casos expuestos públicamente, algunos corresponderían a allegados o figuras con vínculos directos con la administración actual, incluso personas que han sido mencionadas en polémicas y escándalos que se han registrado a lo largo de este mandato.
De acuerdo con la denuncia, estas designaciones podrían configurar presuntos actos de corrupción orientados a pagar favores políticos. Las personas nombradas en las notarías señaladas tendrían relaciones con funcionarios involucrados en controversias durante la presente gestión, lo que refuerza las sospechas sobre el uso de estos cargos como moneda de retribución política.