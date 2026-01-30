Denuncian que de las 53 notarías nombradas por Petro, 52 han sido entregadas “a dedo”

Una nueva denuncia relacionada con presuntas prácticas burocráticas dentro del gobierno Petro salió a la luz esta semana. El señalamiento apunta a posibles nombramientos irregulares en notarías durante la actual administración, que habrían sido realizados sin concurso ni proceso transparente. Según lo revelado, de 53 notarías adjudicadas, 52 habrían sido entregadas de manera discrecional, o a “dedo”. La información conocida indica que varios de estos cargos habrían quedado en manos de personas cercanas al Gobierno nacional. De los seis casos expuestos públicamente, algunos corresponderían a allegados o figuras con vínculos directos con la administración actual, incluso personas que han sido mencionadas en polémicas y escándalos que se han registrado a lo largo de este mandato. De acuerdo con la denuncia, estas designaciones podrían configurar presuntos actos de corrupción orientados a pagar favores políticos. Las personas nombradas en las notarías señaladas tendrían relaciones con funcionarios involucrados en controversias durante la presente gestión, lo que refuerza las sospechas sobre el uso de estos cargos como moneda de retribución política.

Lo que se sabe

Esta denuncia la dio a conocer el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño, quien aseguró que las notarías en Colombia habrían sido utilizadas para “comprar favores políticos” y “silenciar testigos” dentro de procesos de corrupción que involucran a funcionarios y personas cercanas a la actual administración. “Con las notarías de Colombia, el señor Gustavo Petro ha comprado favores políticos y ha silenciado a testigos clave dentro de procesos de corrupción que implican tanto agentes cercanos a Petro como a otras personas del Gobierno nacional”, afirmó Briceño. Según el exconcejal, de los 53 nombramientos realizados hasta ahora, solo uno habría cumplido con criterios de mérito. “De los 53 nombramientos que ha hecho Petro en notarías, 52 han sido a dedo y solo uno, solo uno, ha sido por meritocracia”, sostuvo. Briceño señaló al menos seis casos que calificó como los “más vergonzosos” y que, a su juicio, evidenciarían el uso político en la designación de ellos.

Los casos

Uno de los mencionados fue el de Daniela Andrade Valencia, vinculada con el escándalo de los carrotanques de la UNGRD. “Es la persona que firmó las órdenes para que se hicieran los contratos corruptos (...) y se pudiera perder literalmente la plata de los carrotanques”, dijo, al tiempo que cuestionó su nombramiento como en la notaría 36 de Bogotá. Otro de los casos que expuso fue el del exsenador José Ritter López, padre del actual presidente de la Cámara de Representantes, Julián López. “Con esta notaría, Julián López se volvió inmediatamente petrista y usó la Cámara para ayudar a Petro a sacar sus reformas más nefastas”, afirmó Briceño. Además, agregó que a Ritter le habrían designado la notaría 22 de Cali. También mencionó el caso de Iván Darío Agudelo, exsenador liberal que respaldó al hoy presidente en campaña y que terminó designado como notario 31 de Medellín. Y aseguró que, además, Aguedelo pertenece al clan político de Daniel Quintero. Por otro lado, también aseguró que se designó a Indira Lorena Álvarez, a quien describió como “amiga personal y de confianza de Laura Sarabia” y que pasó de ser asesora en el Dapre a ser notaria número dos de Bogotá, una de las más importantes de la ciudad. También, señaló el caso de Erika Macías, cercana al coronel Carlos Feria, imputado por el caso de las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Sarabia. Macías habría sido nombrada en la notaría 48 de Bogotá.