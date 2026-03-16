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Capturaron a alias Román, el sucesor de Ramiro en el frente 18 de las disidencias de las Farc

En medio de este procedimiento también cayó alias Manteco, quien habría sido enviado por Iván Mordisco para fortalecer económicamente a esta facción en Antioquia.

  • Wilmar de Jesús Graciano Molina, alias Román o Tres Codos, fue capturado en un gran operativo que se realizó en el municipio de Ituango, Norte antioqueño. FOTO: CORTESÍA EJÉRCITO NACIONAL
    Wilmar de Jesús Graciano Molina, alias Román o Tres Codos, fue capturado en un gran operativo que se realizó en el municipio de Ituango, Norte antioqueño. FOTO: CORTESÍA EJÉRCITO NACIONAL
  • Andrés Ruiz Ruiz, alias Manteco, habría sido enviado por Iván Mordisco para Antioquia con el fin de fortalecer el frente 18. Era uno de los más buscados en el Cauca. FOTO: CORTESÍA CUARTA BRIGADA
    Andrés Ruiz Ruiz, alias Manteco, habría sido enviado por Iván Mordisco para Antioquia con el fin de fortalecer el frente 18. Era uno de los más buscados en el Cauca. FOTO: CORTESÍA CUARTA BRIGADA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Cuando apenas se estaba posesionando como el máximo cabecilla del frente 18 de las disidencias de las Farc, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército capturaron en Ituango a Wilmar de Jesús Graciano Molina, alias Román o Tres Codos, quien había sido llamado a asumir el control de este frente luego de que el pasado martes de alias Ramiro.

El comandante de la Cuarta Brigada, general Carlos Eduardo Caycedo, comentó que “en el desarrollo de una operación militar continuada, tropas de la Cuarta Brigada propinaron un golpe contra cuatro integrantes del GAO-r estructura 18. También se logró la recuperación de dos menores de edad”.

Entre las capturas, además de alias Román, también quedó en manos de las autoridades Andrés Ruiz Ruiz, alias Manteco, quien sería el máximo cabecilla de este grupo armado en el Cauca y quien habría sido enviado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, con 800 millones de pesos para fortalecer este grupo armado.

Entérese: Abatido alias Ramiro, cabecilla de las disidencias en Antioquia, tras bombardeo del Ejército: ¿quién era?

Por alias Manteco se estaba ofreciendo una recompensa de 300 millones de pesos al ser el máximo cabecilla del frente Carlos Patiño de este grupo armado

Andrés Ruiz Ruiz, alias Manteco, habría sido enviado por Iván Mordisco para Antioquia con el fin de fortalecer el frente 18. Era uno de los más buscados en el Cauca. FOTO: <b>CORTESÍA CUARTA BRIGADA</b>
Andrés Ruiz Ruiz, alias Manteco, habría sido enviado por Iván Mordisco para Antioquia con el fin de fortalecer el frente 18. Era uno de los más buscados en el Cauca. FOTO: CORTESÍA CUARTA BRIGADA

Durante el procedimiento se incautaron equipos de comunicaciones, armamento de corto y largo alcance y explosivos que serían usados por esta estructura armada para fortalecerse tras el golpe que representó la muerte el pasado martes en un operativo del Ejército contra Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, aseguró el general Caycedo.

Los dos menores que estaban en poder de este grupo armado ya están en proceso de reestablecimiento de derechos de la mano de las distintas autoridades como el Bienestar Familiar y este hecho servirá como evidencia para procesar a los capturados por el delito de reclutamiento de menores de 18 años.

Le puede interesar: “Igual debe pasar con Calarcá”: Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón tras abatimiento de alias Ramiro

El general Caycedo reiteró que continua con esta ofensiva en el municipio de Ituango para acabar, al menos en Antioquia, con este frente que desde el año pasado estaba bajo la tutela de las disidencias de Iván Mordisco, siendo la única que está operando en el departamento.

La división del frente 18 y el 36, que trabajaban de la mano en Ituango, Briceño y Valdivia, comenzó el 23 de julio de 2024, luego de la captura de los integrantes de este grupo armado en el corregimiento de Porce, de Santo Domingo, en un procedimiento en el que cayeron Calarcá y Ramiro.

A raíz de esto se comenzó a presentar una división y alias Ramiro comenzó a fortalecer sus acercamientos con Iván Mordisco, llevando incluso a confrontaciones dentro de las disidencias, como las ocurridas en Briceño, en el que miembros del 36 estarían detrás del asesinato de dos presuntos integrantes del 18, incluso rematando a uno dentro de una ambulancia.

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