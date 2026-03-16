Capturaron a alias Román, el sucesor de Ramiro en el frente 18 de las disidencias de las Farc

Cuando apenas se estaba posesionando como el máximo cabecilla del frente 18 de las disidencias de las Farc, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército capturaron en Ituango a Wilmar de Jesús Graciano Molina, alias Román o Tres Codos, quien había sido llamado a asumir el control de este frente luego de que el pasado martes de alias Ramiro.
El comandante de la Cuarta Brigada, general Carlos Eduardo Caycedo, comentó que “en el desarrollo de una operación militar continuada, tropas de la Cuarta Brigada propinaron un golpe contra cuatro integrantes del GAO-r estructura 18. También se logró la recuperación de dos menores de edad”.