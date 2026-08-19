Nueva EPS tendrá un nuevo interventor: es el sexto en dos años

Su nombramiento es el sexto en dos años para el mismo cargo. Ospina, que duró al mando únicamente desde abril hasta agosto de 2026, era el quinto interventor. Antes de él estuvieron Julio Alberto Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Libia Polanía, Luis Óscar Gálvez, y ahora Ospina. Ninguno solucionó la crisis.

El nuevo interventor será Roberto José Tercero Solano Navarra actual gerente de Cajacopi EPS. La decisión quedó consagrada en la Resolución 8580-6, expedida este 18 de agosto de 2026.

Con más de 11 millones de usuarios, Nueva EPS es una de las instituciones de salud más grandes del país. Al mismo tiempo, es una de las EPS con más deudas y quejas acumuladas. En ese contexto, el nuevo Gobierno, de la mano con la nueva ministra de Salud, Ana María Vesga y la nueva superintendente de Salud, Mónica Rocío Lombana, anunciaron un importante cambio: Jorge Iván Ospina ya no estará al frente de Nueva EPS.

En cuanto a las funciones de Tercero, que ya tiene experiencia en el manejo de EPS, la resolución de su nombramiento estipula que deberá entregar informes periódicos dentro de los primeros 20 días calendario de cada mes e incluir un balance financiero, jurídico, técnico-científico y administrativo de la entidad.

También deberá entregar un informe en donde de detalles sobre la situación actual de la entidad: si puede seguir desarrollando su objeto social, si existen acciones o caminos que permitan mejorar sus condiciones o si la única forma de arreglar el problema sea liquidándola.

Conozca: Gobierno Petro habría obtenido las mayorías accionarias de Nueva EPS de forma irregular, según denuncia.

Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, las tutelas contra la Nueva EPS pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025, según la Superintendencia de Salud. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, comentó que, para abril de 2026, del total de quejas hay más de 120.000 que seguían en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera habían sido revisadas o leídas por alguien.

Además, desde el 5 de agosto, 25 hospitales de Antioquia le cerraron las puertas a la Nueva EPS.

Así lo confirmó la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), al indicar que la medida responde al “grave incumplimiento de los pagos” y a una deuda acumulada que asciende a los 450 mil millones de pesos con la red hospitalaria pública de la región.

Según AESA, la Nueva EPS ha fallado sistemáticamente en el pago de las obligaciones por servicios ya prestados, dejando a algunos hospitales sin recibir recursos desde hace más de cuatro meses.

También le puede interesar: Ya pasó una semana desde el terremoto en Colombia: van 325 réplicas, 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos