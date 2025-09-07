La llamada “Nueva junta del narcotráfico” estaría detrás de 20 ataques sicariales en Bogotá y Boyacá

Un informe de inteligencia entregado al presidente Gustavo Petro detalla la existencia de la presunta “Nueva junta del narcotráfico” con sede en Dubái, a la que se le atribuyen nexos con empresarios del fútbol y la responsabilidad en asesinatos selectivos ocurridos en Bogotá y Boyacá.
El documento, publicado en una investigación de El Tiempo, contradice la postura del director de la Policía, general William Salamanca, quien hace un mes señaló que no hay “certeza ni evidencia concluyente” sobre la existencia de dicha organización. Sin embargo, el informe en poder del Ejecutivo ya le atribuye a la red la autoría de al menos siete asesinatos de alto impacto en la capital.
Pese a las aseveraciones del mandatario, en la Fiscalía no existe una línea de investigación formal sobre una estructura con ese nombre vinculada a crímenes como el del precandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, como lo sugirió el presidente.