Mariposas, cultura y tradición: El nuevo rostro del pasaporte de los colombianos

Mariposas amarillas que alzan vuelo entre lugares característicos de Colombia. Con fondo irisado y detalles autóctonos, así es el nuevo pasaporte colombiano que el presidente Gustavo Petro presentó formalmente este lunes 23 de febrero y que, según afirmó, incorpora tecnología holográfica para reforzar la seguridad. Desde Casa de Nariño, el jefe de Estado explicó que el nuevo pasaporte incorpora elementos de verificación y seguridad basados en tecnología por medio de hologramas. “Esta es una forma de verificar la validez, todos estos hologramas de colores que muestran mariposas amarillas, diferentes marcas que los expertos ya en la migración reconocerán como válidos o no, o cualquier migración de cualquier país”, afirmó. Además, el mandatario señaló que el documento permitirá validaciones en línea. “Incluso quedan en forma en línea; cualquier persona en cualquier país de migración que esté atenta podrá ver cómo cualquier colombiano entra a cualquier país en tiempo real; es una nueva tecnología que implica seguridad para los colombianos, las colombianas y para el mundo en general”, dijo.

Los elementos del diseño

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro también destacó los elementos gráficos que tiene este nuevo diseño del pasaporte de todos los colombianos.

El presidente Gustavo Petro presentando el nuevo pasaporte. Foto: Presidencia.

“Este tipo de seguridad, con figuras propias del mundo precolombino o de nuestro mundo natural, o nuestra literatura, como aquí pueden ver la bandera de Colombia (...) las mariposas amarillas siempre nos van a acompañar y diferentes momentos de la historia de Colombia en los reflectores que hay sobre las páginas”, expresó. Según aseguró, este documento está entre los mejores del mundo. “No soy un técnico de esto (...) pero es uno de los mejores pasaportes del mundo, porque garantiza este tipo de seguridad, incluido el himno nacional, que se puede escuchar a través de los lectores respectivos”, manifestó.

¿Qué se dice desde la Cancillería?

Durante el acto, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio aseguró que “el Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con la soberanía digital del país mediante la administración y protección directa de los datos de los ciudadanos”, y destacó que la información estratégica permanecerá “bajo control del Estado y sin intermediarios”. Según la funcionaria, el nuevo documento “fortalece la seguridad, la confidencialidad y la integridad de los datos de los colombianos” y consolida la autonomía tecnológica de la Imprenta Nacional y la Cancillería. También confirmó que el nuevo diseño del pasaporte colombiano incorpora lectura mecánica y electrónica encriptada, fotografía fantasma, tintas metálicas, microtextos y microchips de última generación.

En conjunto con el presidente Petro y la canciller Villavicencio, en el acto también participaron Viviana León, gerente general de la Imprenta Nacional de Colombia; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y la embajadora de Portugal en Colombia, Catarina de Mendoza.

¿Cuándo entrará en vigencia?

La transición al nuevo modelo comenzará el 1 de abril de 2026. En la primera fase, la personalización se hará en Colombia por la Imprenta Nacional, mientras que la Casa de la Moneda de Portugal fabricará las libretas. La Cancillería precisó que los pasaportes vigentes seguirán siendo válidos hasta su vencimiento y que el costo del nuevo documento solo se ajustará conforme al IPC, sin incrementos adicionales.