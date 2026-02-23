Polémica por críticas de Petro al sistema electoral: Factcheck de cinco cuestionamientos que no tendrían asidero

En medio de la controversia generada por los recientes cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre la realización de los comicios electorales —que se llevarán a cabo a lo largo de este año (al Congreso, consultas y presidenciales)—, voces expertas advierten sobre el impacto negativo que estas declaraciones podrían tener a pocas semanas de las elecciones. Como suele ser costumbre, el presidente Gustavo Petro, ensimismado en su propia narrativa, ha puesto en duda en varias ocasiones —a través de redes sociales, específicamente en X— la forma en que la Registraduría realiza las elecciones en Colombia. Desde las supuestas problemáticas con los formularios E-14 hasta una propuesta para dejar que los “soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales”. Ha cuestionado a la Registraduría, a la Misión de Observación Electoral (MOE), a la Procuraduría y a la Contraloría por diversos temas. Es más, aseguró que “ya vivimos fraude, poniendo formularios con un guion; ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude sino de desestimularlo”.

En cuanto a la MOE, el presidente ha interpelado directamente a su directora: “Alejandra (directora de la MOE) fue amiga mía, pero la MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo”.

1. Los cuestionamientos a las entidades de control

“No, señores de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría: es mentira que hace tres décadas se fortalece el sistema electoral; es una mentira a toda Colombia, burda, completamente falaz. Han caído dos códigos electorales aprobados por el Congreso y tumbados por la justicia”, aseguró el mandatario colombiano en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Desde su mirada, asegura que el sistema electoral colombiano no funciona de la manera ideal. No obstante, desde las entidades de control —y hasta internacionales— se ha establecido justamente lo contrario. En conversación con Blu Radio, el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, José Antonio de Gabriel, se refirió a las percepciones que tiene la Misión del sistema electoral colombiano, al que Petro viene cuestionando. “El sistema electoral colombiano está basado en la transparencia, la apertura y la trazabilidad. Independientemente de software y sistemas de comunicación, las elecciones las hacen personas que son testigos directos de cómo van sucediéndose las operaciones. Y se da en un contexto de apertura: los jurados son ciudadanos y los partidos tienen acceso a todas las mesas electorales a través de sus testigos nombrados por ellos”, aseguró.

2. El tema con el software electoral

“En las elecciones del 2022, descubrimos que cada 5 minutos aparecía una mesa fantasma sumando votos. A eso se le llama iteraciones. El software lo tenía en sus algoritmos, y no se permitió a los partidos ver su código fuente”, escribió el presidente Gustavo Petro en otro de sus trinos. Además, aseguró que “el preconteo fue alterado y pusieron a ganar a Hernández cuando yo llevaba amplia ventaja. (...) Ese mismo software es el que tenemos hoy, y no han permitido la auditoría completa y profunda de ese software”.

No obstante, la compañía se encarga únicamente de operar un software electoral destinado a la divulgación preliminar de resultados, el cual está sometido a estrictos controles y, al menos, a dos procesos de auditoría contratados tanto por la Registraduría como por el Consejo Nacional Electoral (CNE), uno de ellos de carácter internacional. Cabe recordar que este programa, ya bajo control de una entidad pública, se utilizó en las elecciones de 2022, en las que el actual jefe de Estado se impuso en segunda vuelta y le ganó al fallecido Rodolfo Hernández. En cuanto a esto, Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional, le dijo a EL COLOMBIANO que todas estas dudas que ha sembrado el presidente Gustavo Petro “son unos comentarios absolutamente desafortunados, equivocados y censurables, porque es el jefe de Estado quien debe responder por todo el proceso electoral. Recordemos que el proceso electoral no solamente es Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que muchas autoridades intervienen para que pueda haber elecciones”. Y agregó que, en este momento, que Petro esté cuestionando las elecciones y el papel de las otras autoridades “es absolutamente reprochable”. Por su parte, la Registraduría aseguró que “los sistemas de información (software) vinculados al proceso electoral están siendo auditados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), un organismo internacional con amplia trayectoria en América Latina”. Y que, “como parte del proceso, este miércoles 25 de febrero se realizará la exposición del código fuente en presencia de organismos de control, misiones de observación internacional y representantes de los partidos políticos”.

3. La mirada de la Registraduría en cuanto al tema de los E-14

Otro de los grandes debates se centra en los formularios E-14. El presidente Gustavo Petro ha señalado, ya en reiteradas ocasiones, que dejar estas casillas en blanco sería contraproducente para los comicios. “Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

A esto, el registrador nacional Hernán Penagos aseguró que “Nadie le va a decir a la Registraduría o al registrador cómo se llevan a cabo las elecciones”, al insistir en que la entidad actúa con base en la Constitución y la ley. Además, en entrevista con EL COLOMBIANO, el registrador Penagos ya había comentado sobre este tema y aseguró que “se está garantizando que el procesamiento, la transmisión, la digitalización y el escrutinio sean impecables. Diligenciar las actas con marcas adicionales como equis o círculos genera serias dificultades y hace incurrir en errores a los jueces durante el escrutinio. La instrucción es la de siempre y no ha cambiado en décadas”.

Por otro lado, Alfonso Portela –exregistrador delegado en lo electoral–, en diálogo con este diario, calificó como inquietante el tono del debate y las declaraciones del jefe de Estado. “Son desafortunadas porque lo que va a ocurrir es que se va a enrarecer el clima político; la gente va a empezar a construir escenarios de desconfianza”, señaló. También afirmó, al tiempo que defendió la solidez del modelo electoral colombiano, que “es bien robusto e históricamente siempre ha tenido un resultado positivo”. Por su parte, frente a los cuestionamientos a los E-14, el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia aseguró que “cómo se vota, quién, cómo se cuentan los resultados y cómo se rellenan los E-14 es algo perfectamente público. No solo eso, es inmediatamente publicado. Cada acta es escaneada y subida inmediatamente a la red, de manera que cualquiera tiene acceso directo a lo que se va a escrutar”. De Gabriel utilizó, para dejar más claro el tema, la figura de un tubo: “si se ve lo que entra en el tubo y lo que sale y las dos cosas son iguales, lo que haya ocurrido en el tubo es relativamente irrelevante. Por eso es importante no fiarse tanto del duende que está en los algoritmos o en los programas, sino saber que el sistema electoral colombiano es manual, humano, transparente y trazable”.

4. ¿Presencia de militares como testigos electorales?

El presidente Petro, en otro trino, tras los reclamos frente al software electoral, afirmó: “Busco que los colombianos se pongan ‘truchas’ y cuiden los votos, los votos se cuidan. Se necesitan 60.000 testigos electorales preparados para anular el fraude de los algoritmos”, y presentó una propuesta: “¿Qué tal que los soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales?”.

Ante esto, Juan Carlos Galindo le dijo a este diario que la presencia de la Fuerza Pública durante las elecciones hace parte de los protocolos habituales. “Normalmente, para la realización de las elecciones siempre hay presencia de fuerza pública en casi todo el territorio nacional, particularmente en los puestos de votación”, afirmó. En ese sentido, detalló que “hay presencia de Ejército, de Armada, de Fuerza Aérea, de Policía Nacional y de las autoridades de control. Eso es normal”. Sin embargo, que esta se ubica en “la parte externa del puesto de votación [está la Fuerza Pública]; dentro del puesto de votación están los jurados de votación, los testigos y los ciudadanos que van llegando”. No como lo expresa el presidente, quien presenta la posibilidad de que sean testigos electorales. Además, señaló que existe “una responsabilidad del presidente de la República —desde el punto de vista constitucional—, absolutamente exigente y es que debe disponer todo lo necesario para que haya tranquilidad y seguridad en los comicios electorales. Y vemos que esa responsabilidad no la está cumpliendo desde hace mucho tiempo”.

5. La desinformación tras el debate