Imponen millonaria multa a ISA en Chile por apagón que afectó a 19 millones de personas

A pocos días de cumplirse un año del histórico apagón que dejó sin electricidad a casi 19 millones de personas en Chile durante casi ocho horas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de ese país identificó que la falla se originó en la sede principal de ISA Interchile, filial chilena del grupo colombiano ISA, responsable de operar y mantener los sistemas de transmisión eléctrica.
Tras una investigación de 12 meses, la SEC multó a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y a tres empresas eléctricas por su responsabilidad en los hechos. La sanción más alta recayó sobre ISA Interchile, que recibió una multa de 180.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a US$14,4 millones.
Según la SEC, la sanción se fundamenta en dos cargos: por “su responsabilidad en el origen del megaapagón y por intervenir sus instalaciones sin la correspondiente coordinación con el CEN”.
Por su parte, la filial informó al diario chileno El Mercurio que “analizará la resolución de la Superintendencia” y que “continuará colaborando con las autoridades y con todo el sector, contribuyendo a la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”.
