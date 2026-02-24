Imponen millonaria multa a ISA en Chile por apagón que afectó a 19 millones de personas

A pocos días de cumplirse un año del histórico apagón que dejó sin electricidad a casi 19 millones de personas en Chile durante casi ocho horas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de ese país identificó que la falla se originó en la sede principal de ISA Interchile, filial chilena del grupo colombiano ISA, responsable de operar y mantener los sistemas de transmisión eléctrica. Puede leer: ¿Zarpazo del equipo de Quintero a mega negocio de ISA en Perú? Tras una investigación de 12 meses, la SEC multó a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y a tres empresas eléctricas por su responsabilidad en los hechos. La sanción más alta recayó sobre ISA Interchile, que recibió una multa de 180.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a US$14,4 millones. Según la SEC, la sanción se fundamenta en dos cargos: por “su responsabilidad en el origen del megaapagón y por intervenir sus instalaciones sin la correspondiente coordinación con el CEN”. Por su parte, la filial informó al diario chileno El Mercurio que “analizará la resolución de la Superintendencia” y que “continuará colaborando con las autoridades y con todo el sector, contribuyendo a la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”. Le puede interesar: De “cacique” en Tarso a hombre fuerte en filial de ISA y la Cooperativa de los Andes, ¿qué hay tras el poder de Óscar Hurtado?

Apagón en Chile dejó sin electricidad al 98% de la población y provocó caos

Fue el 25 de febrero de 2025 cuando Chile sufrió un apagón histórico que dejó sin electricidad al 98% de la población. La capital, Santiago, se sumió en caos: semáforos apagados, tráfico bloqueado, evacuaciones de estaciones de tren y dificultades operativas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, que se mantuvo en funcionamiento gracias a los sistemas de respaldo. La ministra del Interior de ese país, Carolina Tohá, destacó que “es una falla del sistema, no estamos siendo objeto de un ataque”, en un intento de tranquilizar a la población. Los medios locales destacaron que ni siquiera durante el terremoto de 2010 se había visto un corte de tal magnitud, calificándolo como un evento sin precedentes en la historia reciente del país. El presidente Gabriel Boric se mostró visiblemente afectado en ese momento por la magnitud del corte y advirtió: “Quiero que sepan que esto no lo vamos a dejar pasar y vamos a actuar con firmeza frente a las empresas que no han estado a la altura de las circunstancias”. Siga leyendo: Alfiles de Quintero siguen aterrizando en cúpula de ISA: un exsecretario llega a dirección de aprovisionamiento

Origen del apagón: ISA Interchile bajo la lupa

La falla se produjo alrededor de las 3 de la tarde de ese día, debido a la “desconexión del sistema de transmisión de 500 kV” en la zona Norte Chico, que se extiende desde el sur del Desierto de Atacama hasta Santiago. El incidente tuvo lugar en una planta propiedad de ISA, responsable de operar la línea de transmisión eléctrica. Esto provocó la desconexión de los circuitos de la línea Cardones-Polpaico 2x500 kV, uno de los principales componentes del Sistema Eléctrico Nacional, generando una reacción en cadena que derivó en el apagón más grande en Chile desde 2010. Para enfrentar la emergencia, el gobierno decretó estado de excepción de catástrofe, permitiendo flexibilidad en la disposición de recursos, y estableció un toque de queda, con el objetivo de evitar incidentes y criminalidad. El presidente Boric informó que el apagón afectó a ocho millones de hogares y afirmó: “Lo ocurrido hoy nos indigna porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas”.

Antecedentes y tensiones previas entre Chile e ISA