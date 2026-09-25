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Olmedo López, exdirector de la UNGRD, fue trasladado a una clínica tras presentar quebrantos de salud

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presentó quebrantos de salud mientras permanecía en su lugar de reclusión y fue llevado a un centro asistencial para recibir atención médica.

  • Olmedo López permanece privado de la libertad por los procesos judiciales relacionados con el caso de corrupción de la UNGRD. FOTO: Colprensa
    Olmedo López permanece privado de la libertad por los procesos judiciales relacionados con el caso de corrupción de la UNGRD. FOTO: Colprensa
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 4 horas
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Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y testigo clave dentro del escándalo de corrupción relacionado con la entidad, fue trasladado a una clínica en Bogotá este jueves 25 de septiembre, luego de presentar quebrantos de salud en el lugar donde permanece recluido.

El exfuncionario habría presentado un fuerte dolor en el pecho y fue llevado a un centro asistencial para determinar si se trataba de una afección cardíaca. Hasta el momento no se ha informado públicamente un diagnóstico médico derivado de la valoración.

¿Dónde permanece recluido Olmedo López?

López permanece privado de la libertad en el Batallón Caldas, en Bogotá, establecimiento destinado a miembros de la fuerza pública. Desde ese lugar fue trasladado para recibir atención médica luego de manifestar el dolor en el pecho.

La situación se presenta mientras avanza el proceso judicial en su contra por hechos relacionados con el escándalo de corrupción de la UNGRD. En junio de 2026, López aceptó responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, decisión que tomó después de que fueran rechazados dos preacuerdos que había suscrito con la Fiscalía.

Uno de esos preacuerdos contemplaba una reducción de la pena a seis años y dos meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en abril de 2026 la negativa al acuerdo, entre otros aspectos, por las diferencias encontradas en la información relacionada con los recursos involucrados y las condiciones para su reparación.

Lea más: Exclusivo: La denuncia engavetada por falso testimonio contra el ‘prestamista’, testigo clave en el caso UNGRD

La situación judicial del exdirector de la UNGRD

Tras la decisión del tribunal, López optó por aceptar los cargos para someterse a una sentencia anticipada. El proceso continuó con la etapa de individualización de la pena y, de acuerdo con la información reportada en septiembre, la lectura de la sentencia está prevista para el 14 de diciembre de 2026.

López también ha sido considerado un testigo clave dentro de las investigaciones por el manejo irregular de recursos y contratos de la UNGRD. Sus declaraciones han hecho parte de las actuaciones relacionadas con otros funcionarios, congresistas y particulares investigados por el caso.

Entre los procesos relacionados con el escándalo están los de los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes han enfrentado actuaciones judiciales por hechos asociados a la investigación de la UNGRD.

Por ahora, la prioridad está en la valoración médica de López tras su traslado a la clínica en Bogotá. No se ha confirmado que haya sufrido un infarto y se espera conocer información oficial sobre su estado de salud y los resultados de los exámenes practicados.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde permanece recluido Olmedo López mientras avanza su proceso judicial?
Olmedo López permanece privado de la libertad en el Batallón Caldas, en Bogotá, un establecimiento destinado a miembros de la fuerza pública.
¿Qué delitos aceptó Olmedo López en el caso de corrupción de la UNGRD?
López aceptó responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, relacionados con el caso de la UNGRD.
¿Cuándo se conocería la sentencia contra Olmedo López?
La lectura de la sentencia está prevista para el 14 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información incluida en la noticia.
¿Por qué Olmedo López es considerado testigo clave en el caso UNGRD?
López es considerado testigo clave porque sus declaraciones han aportado información a las investigaciones sobre otros funcionarios, congresistas y particulares relacionados con el caso.
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