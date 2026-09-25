Ojo: Falsos inspectores sanitarios estarían realizando cobros y estafando a comerciantes de Medellín

La Alcaldía de Medellín lanzó una alerta a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público por posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos. De acuerdo con la Administración Distrital, ninguna persona que adelante labores de inspección, vigilancia y control sanitario está autorizada para solicitar dinero a cambio de realizar una visita, entregar un concepto favorable, agilizar un trámite o evitar la aplicación de medidas sanitarias. “En Medellín hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público. Recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, señaló María Teresa Rivera, subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud. Entérese: Condenaron a más de 10 años de prisión a mujer que estafó a 30 personas con falsas inversiones

¿Cómo identificar una posible suplantación?

Ante una visita de inspección, la recomendación de la Alcaldía es solicitar la identificación del funcionario y verificar su nombre, cargo y entidad antes de permitir el procedimiento. Las autoridades también pidieron desconfiar de quienes ofrezcan gestionar visitas de manera rápida, evitar sanciones, conseguir conceptos favorables o agilizar trámites a cambio de dinero. Según la Secretaría de Salud, las visitas de inspección sanitaria son institucionales y se realizan de acuerdo con la normatividad vigente. Por eso, una solicitud de dinero o de cualquier beneficio económico debe generar una alerta entre los comerciantes, especialmente cuando la persona se presenta como funcionario público o inspector sanitario.

El llamado es a no pagar por estos procesos

Los comerciantes no necesitan recurrir a intermediarios para cumplir con sus obligaciones sanitarias ni pagar para acceder a los procesos de inspección, reiteró la Alcaldía. También, invitaron a denunciar posibles irregularidades y a verificar siempre la identidad de las personas que lleguen a los establecimientos en representación de la Administración Distrital. La Alcaldía también recordó que cuenta con oferta educativa gratuita dirigida a comerciantes y manipuladores de alimentos, por lo que el cumplimiento de las buenas prácticas sanitarias no requiere pagos a terceros ni gestores informales.

¿Qué hacer ante una visita?

Para evitar estafas por suplantaciones, la Administración recomienda: -Solicitar la identificación de quien realiza la visita. -Verificar su nombre, cargo y entidad. -Desconfiar de quien prometa evitar una sanción o agilizar un trámite a cambio de dinero. -No entregar dinero, dádivas o beneficios económicos para obtener conceptos o trámites sanitarios. -Reportar posibles casos de suplantación o cobros indebidos ante las autoridades. Lea más: Las 7 formas de estafa con lotes y casas en Medellín Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas