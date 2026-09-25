Ojo: Falsos inspectores sanitarios estarían realizando cobros y estafando a comerciantes de Medellín

La Alcaldía de Medellín lanzó una alerta a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público por posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.
De acuerdo con la Administración Distrital, ninguna persona que adelante labores de inspección, vigilancia y control sanitario está autorizada para solicitar dinero a cambio de realizar una visita, entregar un concepto favorable, agilizar un trámite o evitar la aplicación de medidas sanitarias.
“En Medellín hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público. Recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, señaló María Teresa Rivera, subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud.
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