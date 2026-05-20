Gobierno Petro no publicará informe de la ONU sobre coca en Colombia: “al Gobierno le incomodó”

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, informó que la ONU no publicará por el momento el informe de 2025 sobre las hectáreas de cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína en Colombia, debido a ajustes solicitados por la Presidencia. Por ahora, únicamente se divulgará el informe correspondiente a 2024. Para los siguientes reportes, “no se va a publicar el dato sobre (producción) potencial de cocaína porque ese fue el ítem que al Gobierno le incomodó, pues la metodología puede ser ajustada. El informe de 2024, que era el que no se conocía, donde sale el número de hectáreas, será publicado en junio”.

Lo que se ha conocido es que el Gobierno Petro y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, llegaron a un acuerdo este año para publicar el próximo mes el nuevo informe sobre cultivos ilícitos y producción de cocaína en 2024. Lea también: “Es un fracaso por donde se lo mire”: el regreso del glifosato con drones reabre la polémica en el país El documento, que llevará por nombre ‘Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024’, reemplazará el tradicional informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), cuya metodología fue cuestionada por el Gobierno nacional durante los últimos años. Lo que no le gustó al Gobierno es que la ONUDC informara que entre 2022 y 2023 la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó un 53 %, alcanzando más de 2.600 toneladas. El inconformismo del presidente Gustavo Petro frente a las mediciones de la ONU quedó expuesto el 22 de enero pasado a través de un mensaje publicado en X.

Allí afirmó que el indicador sobre producción potencial de cocaína “ha sido pésimamente construido” por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito durante años y aseguró que su Gobierno dejaría de utilizar esa metodología. No se pierda: Gobierno iniciará fumigaciones con glifosato, ¿dónde y cuándo?

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