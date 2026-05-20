Gobierno Petro no publicará informe de la ONU sobre coca en Colombia: “al Gobierno le incomodó”

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, informó que la ONU no publicará por el momento el informe de 2025 sobre las hectáreas de cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína en Colombia, debido a ajustes solicitados por la Presidencia.
Por ahora, únicamente se divulgará el informe correspondiente a 2024.
Para los siguientes reportes, “no se va a publicar el dato sobre (producción) potencial de cocaína porque ese fue el ítem que al Gobierno le incomodó, pues la metodología puede ser ajustada. El informe de 2024, que era el que no se conocía, donde sale el número de hectáreas, será publicado en junio”.