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Gobierno Petro no publicará informe de la ONU sobre coca en Colombia: “al Gobierno le incomodó”

Así lo dio a conocer el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, en declaraciones en la mañana de este miércoles.

  • Cultivos de hoja de coca. Foto: Colprensa
    Cultivos de hoja de coca. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, informó que la ONU no publicará por el momento el informe de 2025 sobre las hectáreas de cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína en Colombia, debido a ajustes solicitados por la Presidencia.

Por ahora, únicamente se divulgará el informe correspondiente a 2024.

Para los siguientes reportes, “no se va a publicar el dato sobre (producción) potencial de cocaína porque ese fue el ítem que al Gobierno le incomodó, pues la metodología puede ser ajustada. El informe de 2024, que era el que no se conocía, donde sale el número de hectáreas, será publicado en junio”.

Lo que se ha conocido es que el Gobierno Petro y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, llegaron a un acuerdo este año para publicar el próximo mes el nuevo informe sobre cultivos ilícitos y producción de cocaína en 2024.

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El documento, que llevará por nombre ‘Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024’, reemplazará el tradicional informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), cuya metodología fue cuestionada por el Gobierno nacional durante los últimos años.

Lo que no le gustó al Gobierno es que la ONUDC informara que entre 2022 y 2023 la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó un 53 %, alcanzando más de 2.600 toneladas.

El inconformismo del presidente Gustavo Petro frente a las mediciones de la ONU quedó expuesto el 22 de enero pasado a través de un mensaje publicado en X.

Allí afirmó que el indicador sobre producción potencial de cocaína “ha sido pésimamente construido” por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito durante años y aseguró que su Gobierno dejaría de utilizar esa metodología.

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¿Qué hay detrás del cambio pedido por el Gobierno?

Después de casi tres décadas de seguimiento a los cultivos ilícitos en Colombia, la administración Petro abrió un pulso con el sistema de medición de Naciones Unidas.

El contrato entre el Estado y la ONUDC finalizó en diciembre de 2025, en medio de crecientes diferencias sobre la manera en que se calculan las cifras de producción de cocaína.

Desde hace varios meses, Petro insiste en que los reportes de Naciones Unidas no representan con precisión la realidad del país. Para el mandatario, el debate no es únicamente técnico, sino también político.

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En el mismo pronunciamiento, sostuvo que Colombia entregó a la DEA distintos estudios elaborados con metodologías alternativas y aseguró que todos coinciden en que el crecimiento de los cultivos de hoja de coca se redujo a cero.

El Ejecutivo ha argumentado, en otros escenarios, que las cifras estaban “infladas” debido a que el análisis tomó como referencia regiones del Pacífico colombiano, donde la productividad de coca por hectárea es más alta.

Las tensiones aumentaron luego de que el gobierno de Donald Trump descertificara a Colombia en la lucha contra las drogas. A partir de allí, ambas partes iniciaron mesas técnicas para revisar el sistema de medición utilizado desde 1999.

Entre abril de 2026, delegados del Gobierno y de Naciones Unidas sostuvieron reuniones para revisar la metodología de cálculo de la “producción potencial de clorhidrato de cocaína”.

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Como resultado, acordaron actualizar varios criterios técnicos e incluir nuevos indicadores relacionados con la cocaína que realmente llega al mercado internacional, teniendo en cuenta decomisos, inventarios y rutas del narcotráfico.

Pese a las discusiones metodológicas, los datos continúan mostrando un crecimiento sostenido de los cultivos ilícitos en Colombia.

Según la ONUDC, el país concentra actualmente el 67 % de los cultivos mundiales de coca y sigue siendo el principal productor y exportador de cocaína del mundo.

El informe oficial será publicado durante la última semana de junio de 2026 y contará con participación tanto de la ONU como del Gobierno colombiano.

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