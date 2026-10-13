En la ONU avanzan las negociaciones para renovar la misión de paz en Colombia, ¿qué cambiaría?

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia se encamina a una nueva renovación de su mandato, pero con una discusión de fondo sobre qué aspectos del Acuerdo de Paz de 2016 seguirá vigilando la comunidad internacional. Antes del 30 de octubre, el Consejo de Seguridad debe tomar una decisión sobre la continuidad de la misión, mientras avanzan las negociaciones sobre los términos de esa prórroga, según conoció este medio. En contexto: Colombia pide enfocar la Misión de Verificación en reincorporación y seguridad, mientras ONU insiste en implementar todo el Acuerdo Aunque todavía no hay una resolución definitiva, las señales de respaldo internacional apuntarían a que el mandato continuará por un año más. Sin embargo, la discusión no se limita a extender su presencia en el país: el gobierno de Abelardo de la Espriella propuso retirar del mandato el seguimiento a la Reforma Rural Integral, uno de los tres componentes que aún verifica la Misión de la ONU, y es parte central del Acuerdo de La Habana. La iniciativa fue planteada por Colombia ante el Consejo de Seguridad y deberá discutirse durante las próximas semanas. Tras una reunión del Consejo, Miroslav Jenča, representante de la ONU, agradeció el respaldo de los países miembros y del Gobierno colombiano a la implementación del acuerdo. “Es muy importante que la comunidad internacional haya reiterado hoy su fuerte respaldo al acuerdo y que muchos miembros del Consejo observaron que su implementación integral hace un aporte fundamental a la seguridad y el desarrollo de Colombia”, señaló.

Jenča también confirmó que el proceso de renovación del mandato se completará antes de finalizar octubre y reiteró la disposición de la misión para continuar acompañando al país con su presencia en el territorio y la experiencia acumulada durante casi diez años. El respaldo a la continuidad de la misión, sin embargo, no significa necesariamente que conservará todas sus funciones actuales. Hace un año, por ejemplo, se retiró el seguimiento a la JEP y al capítulo étnico del acuerdo. Aquella modificación implicó una reducción presupuestal del 17 % para la Misión.

¿Por qué el Gobierno quiere retirar la Reforma Rural Integral del mandato?

Según el planteamiento del Gobierno, la Reforma Rural Integral corresponde a una política pública cuya implementación y seguimiento corresponde al Estado colombiano. Bajo esa perspectiva, el seguimiento de esta política pasaría a las entidades nacionales y la Misión de Verificación dejaría de vigilar sus avances. La propuesta cuenta con una señal de respaldo de Estados Unidos, lo que podría favorecer su aprobación. No obstante, la decisión está en manos del Consejo de Seguridad y siguen las negociaciones en ese tema. Ahora, si el Consejo de Seguridad acepta la propuesta del Gobierno, la misión concentraría sus funciones en el seguimiento a la reincorporación de los excombatientes de las Farc y sus garantías de seguridad, que serían los otros dos mandatos que le restan. Al respecto el excongresista y negociador de paz, Humberto de la Calle señaló: “Ni Colombia desde hace décadas ha tenido la verdadera voluntad política para la reforma ni el actual gobierno ha manifestado su deseo de implementarla a fondo, pese a que es una obligación constitucional”.

Los retos pendientes de la Reforma Rural Integral

La eventual salida de la Reforma Rural Integral del mandato de la misión se discute mientras persisten dificultades en la implementación de ese componente del Acuerdo de Paz. En su informe sobre la situación en Colombia, la ONU destacó el potencial de esta reforma para contribuir a la paz, pero el documento también advirtió sobre los retrasos en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural, así como sobre los problemas de seguridad que enfrentan los beneficiarios de tierras. El informe resaltó el papel de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), concebidos para impulsar intervenciones en los municipios más afectados por el conflicto armado, la pobreza y la debilidad institucional. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Entre los mecanismos que han contribuido a promover la inversión privada en estas regiones, el informe mencionó la iniciativa de Obras por Impuestos, creada después del Acuerdo de Paz. De acuerdo con el décimo informe de la Contraloría General de la República sobre la implementación de la paz, publicado en agosto de 2026, se han registrado avances en el acceso a tierras para campesinos sin tierra, mujeres rurales, víctimas y pueblos indígenas. No obstante, persisten demoras en la expedición de títulos definitivos y limitaciones en el acceso a apoyo productivo para quienes reciben predios. A esto se suman las dificultades de seguridad. Entre 2023 y agosto de 2026, el mecanismo de monitoreo de la Defensoría del Pueblo documentó 84 incidentes contra beneficiarios de tierras, incluidos ocho asesinatos y 26 casos de amenazas y acoso. Entre mayo y agosto de 2026 se registraron 26 incidentes, principalmente en Boyacá, Córdoba, Magdalena, Meta y Valle del Cauca. En materia de restitución, el informe de la ONU destacó una sentencia de junio que ordenó devolver 200 hectáreas y establecer medidas de reparación para 27 familias. Sin embargo, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas advirtió en un informe presentado al Congreso que, al ritmo actual, sería poco realista completar el proceso de restitución para 2031. La discusión que deberá resolver el Consejo de Seguridad antes del 30 de octubre tiene, por tanto, dos dimensiones: garantizar la continuidad de la Misión de Verificación y definir el alcance de sus responsabilidades.

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