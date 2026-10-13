En la ONU avanzan las negociaciones para renovar la misión de paz en Colombia, ¿qué cambiaría?

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia se encamina a una nueva renovación de su mandato, pero con una discusión de fondo sobre qué aspectos del Acuerdo de Paz de 2016 seguirá vigilando la comunidad internacional.
Antes del 30 de octubre, el Consejo de Seguridad debe tomar una decisión sobre la continuidad de la misión, mientras avanzan las negociaciones sobre los términos de esa prórroga, según conoció este medio.
En contexto: Colombia pide enfocar la Misión de Verificación en reincorporación y seguridad, mientras ONU insiste en implementar todo el Acuerdo
Aunque todavía no hay una resolución definitiva, las señales de respaldo internacional apuntarían a que el mandato continuará por un año más.
Sin embargo, la discusión no se limita a extender su presencia en el país: el gobierno de Abelardo de la Espriella propuso retirar del mandato el seguimiento a la Reforma Rural Integral, uno de los tres componentes que aún verifica la Misión de la ONU, y es parte central del Acuerdo de La Habana.
La iniciativa fue planteada por Colombia ante el Consejo de Seguridad y deberá discutirse durante las próximas semanas.
Tras una reunión del Consejo, Miroslav Jenča, representante de la ONU, agradeció el respaldo de los países miembros y del Gobierno colombiano a la implementación del acuerdo.
“Es muy importante que la comunidad internacional haya reiterado hoy su fuerte respaldo al acuerdo y que muchos miembros del Consejo observaron que su implementación integral hace un aporte fundamental a la seguridad y el desarrollo de Colombia”, señaló.