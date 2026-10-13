Autoridades hallaron cilindro y pancarta de las disidencias de las Farc cerca del Pascual Guerrero en Cali

Un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia y una pancarta alusiva a las disidencias de las Farc generaron una alerta de seguridad este martes 13 de octubre en inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, en Cali. Las autoridades descartaron que los elementos representaran una amenaza, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables. El hallazgo se produjo en la calle 5B con carrera 34, en el barrio San Fernando, sobre un andén cercano al escenario deportivo y a las piscinas Alberto Galindo. Los objetos tendrían mensajes relacionados con la estructura criminal Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. La situación generó preocupación en el sector, una zona frecuentada desde temprano por deportistas aficionados y de alto rendimiento que acuden al estadio y a la unidad deportiva para realizar actividad física. Tras recibir la alerta, unidades antiexplosivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para inspeccionar el cilindro y establecer si contenía algún material peligroso. Durante el procedimiento, el área fue acordonada para facilitar las verificaciones y prevenir riesgos para quienes transitaban por el sector.

Según información publicada por El Tiempo, los uniformados especializados determinaron que los elementos corresponderían a material propagandístico y no encontraron componentes peligrosos en el cilindro. Tanto este objeto como la pancarta fueron retirados del sitio. Lea más: Más de 2.600 ayudas a más de 380 familias: así atiende Medellín a los damnificados de La Iguaná La presencia de los elementos también llevó a que, de acuerdo con la información preliminar, colegios cercanos suspendieran sus clases como medida preventiva para proteger a estudiantes y personal educativo. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que la Fuerza Pública activó los protocolos correspondientes desde que conoció la situación. El mandatario dio un parte de tranquilidad después de que se descartara una amenaza para los habitantes del sector.

“Estos hechos buscan generar temor en nuestra ciudad”, afirmó Eder en un mensaje publicado en su cuenta de X. También señaló que las autoridades continuarán trabajando de manera coordinada para prevenir riesgos y proteger a la ciudadanía. El alcalde invitó a los caleños a reportar cualquier información que permita identificar a quienes dejaron los objetos, así como movimientos sospechosos que puedan contribuir a esclarecer lo sucedido. Por su parte, representantes políticos del Valle del Cauca rechazaron el hallazgo y pidieron preservar la tranquilidad en la ciudad. Felipe López, diputado del departamento, llamó a la convivencia y a evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar quiénes abandonaron el cilindro y la pancarta, y establecer si se trató de una acción intimidatoria atribuida a las disidencias de las Farc. Las cámaras de seguridad del sector podrían ser clave para identificar a los responsables.

Bloque de preguntas y respuestas