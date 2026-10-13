Autoridades hallaron cilindro y pancarta de las disidencias de las Farc cerca del Pascual Guerrero en Cali

Un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia y una pancarta alusiva a las disidencias de las Farc generaron una alerta de seguridad este martes 13 de octubre en inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, en Cali. Las autoridades descartaron que los elementos representaran una amenaza, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables.
El hallazgo se produjo en la calle 5B con carrera 34, en el barrio San Fernando, sobre un andén cercano al escenario deportivo y a las piscinas Alberto Galindo. Los objetos tendrían mensajes relacionados con la estructura criminal Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.
La situación generó preocupación en el sector, una zona frecuentada desde temprano por deportistas aficionados y de alto rendimiento que acuden al estadio y a la unidad deportiva para realizar actividad física.
Tras recibir la alerta, unidades antiexplosivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para inspeccionar el cilindro y establecer si contenía algún material peligroso. Durante el procedimiento, el área fue acordonada para facilitar las verificaciones y prevenir riesgos para quienes transitaban por el sector.