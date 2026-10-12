Colombia pide enfocar la Misión de Verificación en reincorporación y seguridad, mientras ONU insiste en implementar todo el Acuerdo

En su primera intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, presentó una propuesta para focalizar el mandato de la Misión de Verificación en los componentes relacionados con la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad. Según explicó, la Reforma Rural Integral corresponde a una política pública estructural cuya implementación debe integrarse de manera permanente a la institucionalidad del Estado colombiano.
Con ese planteamiento, el seguimiento de esa reforma pasaría a las instituciones nacionales, lo que implicaría que se le quitara a la Misión de Verificación la vigilancia de la Reforma Rural Integral.
Bula aseguró que el país cuenta con los instrumentos necesarios para continuar las políticas de acceso a la tierra y desarrollo rural, con el acompañamiento de la cooperación internacional.